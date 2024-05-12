Первая лига. Карпаты на выезде победили Мариуполь, камбэк Кудровки-Нивы
Состоялись два матча в группе, борющейся за повышение в классе
В Первой лиге чемпионата Украины состоялось два матча в группе, соревнующейся за повышение в классе. Львовские «Карпаты», уже гарантировавшие себе участие в Украинской Премьер-лиге следующего сезона, победили ФСК «Мариуполь» со счетом 2:1. В еще одном матче «Полтава» уступила «Кудровке-Ниве» со счетом 2:3, побеждая по ходу матча 2:0. Поражение стало для полтавской команды четвертым подряд.
Первая лига. Группа повышения. 8-й тур
ФСК Мариуполь – Карпаты – 1:2
Голы: Савин, 74 – Клименко, 11, Тлумак, 89
Полтава – Кудровка-Нива – 2:3
Голы: Щербак, 14, Копытов, 25 – Коркишко, 32, Вечурко, 38, Фальковский, 84, пен
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