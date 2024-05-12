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Полтава
11.05.2024 14:00 – FT 2 : 3
Кудровка-Нива
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Украина. Первая лига
12 мая 2024, 01:20 | Обновлено 12 мая 2024, 01:51
69
0

Первая лига. Карпаты на выезде победили Мариуполь, камбэк Кудровки-Нивы

Состоялись два матча в группе, борющейся за повышение в классе

12 мая 2024, 01:20 | Обновлено 12 мая 2024, 01:51
69
0
Первая лига. Карпаты на выезде победили Мариуполь, камбэк Кудровки-Нивы
ФК Карпаты

В Первой лиге чемпионата Украины состоялось два матча в группе, соревнующейся за повышение в классе. Львовские «Карпаты», уже гарантировавшие себе участие в Украинской Премьер-лиге следующего сезона, победили ФСК «Мариуполь» со счетом 2:1. В еще одном матче «Полтава» уступила «Кудровке-Ниве» со счетом 2:3, побеждая по ходу матча 2:0. Поражение стало для полтавской команды четвертым подряд.

Первая лига. Группа повышения. 8-й тур

ФСК Мариуполь – Карпаты – 1:2

Голы: Савин, 74 – Клименко, 11, Тлумак, 89

Полтава – Кудровка-Нива – 2:3

Голы: Щербак, 14, Копытов, 25 – Коркишко, 32, Вечурко, 38, Фальковский, 84, пен

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Карпаты Львов ФСК Мариуполь Полтава Кудровка-Нива Бузовая
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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