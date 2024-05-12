Вторая лига. Синхронные победы лидеров на выезде

Завершились три матча 28 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги. Сенсаций не произошло, «Дружба», «Чайка» и ЮКСА победили и продолжают борьбу за выход в Первую лигу.

Вторая лига. 28 тур

Тростянец – Чайка – 0:2

Голы: Клименко, 78, 90

Кудровка – Дружба – 0:3

Голы: Сомов, 33, Казаков, 37, Колесник, 90

Нива Винница – ЮКСА – 1:3

Голы: Варяник, 46 – дос Сантос, 26, Грачев, 52, аг, Эсеола, 90

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