Украина. Вторая лига12 мая 2024, 01:40 | Обновлено 12 мая 2024, 02:13
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Вторая лига. Синхронные победы лидеров на выезде
Состоялись три матча третьего по силе футбольного дивизиона Украины
12 мая 2024, 01:40 | Обновлено 12 мая 2024, 02:13
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Завершились три матча 28 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги. Сенсаций не произошло, «Дружба», «Чайка» и ЮКСА победили и продолжают борьбу за выход в Первую лигу.
Вторая лига. 28 тур
Тростянец – Чайка – 0:2
Голы: Клименко, 78, 90
Кудровка – Дружба – 0:3
Голы: Сомов, 33, Казаков, 37, Колесник, 90
Нива Винница – ЮКСА – 1:3
Голы: Варяник, 46 – дос Сантос, 26, Грачев, 52, аг, Эсеола, 90
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