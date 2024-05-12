Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. Синхронные победы лидеров на выезде
Чемпионат Украины
Тростянец
11.05.2024 12:45 – FT 0 : 2
Чайка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 мая 2024, 01:40 | Обновлено 12 мая 2024, 02:13
56
0

Вторая лига. Синхронные победы лидеров на выезде

Состоялись три матча третьего по силе футбольного дивизиона Украины

12 мая 2024, 01:40 | Обновлено 12 мая 2024, 02:13
56
0
Вторая лига. Синхронные победы лидеров на выезде
Скриншот с трансляции

Завершились три матча 28 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги. Сенсаций не произошло, «Дружба», «Чайка» и ЮКСА победили и продолжают борьбу за выход в Первую лигу.

Вторая лига. 28 тур

Тростянец Чайка 0:2

Голы: Клименко, 78, 90

Кудровка Дружба 0:3

Голы: Сомов, 33, Казаков, 37, Колесник, 90

Нива Винница ЮКСА 1:3

Голы: Варяник, 46 – дос Сантос, 26, Грачев, 52, аг, Эсеола, 90

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Первая лига. Поражение Металлиста, результативная победа аутсайдера
Владислав КАБАЕВ: «Мы потеряли много очков на ровном месте»
Александрия – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Тростянец Чайка Петропавловская Борщаговка Дружба Мировка Кудровка ЮКСА Тарасовка
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первое поражение Шовковского и досрочное чемпионство. Шахтер обыграл Динамо
Футбол | 11 мая 2024, 19:56 358
Первое поражение Шовковского и досрочное чемпионство. Шахтер обыграл Динамо
Первое поражение Шовковского и досрочное чемпионство. Шахтер обыграл Динамо

Судьбу матча решил результативный удар с пенальти

Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Бокс | 11 мая 2024, 19:11 0
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос

Сенченко уверен, что Василий легко победит оппонента

ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Футбол | 11.05.2024, 07:01
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Реал без Лунина легко обыграл Гранаду, Атлетик спасся на 90+6 минуте
Футбол | 11.05.2024, 23:59
Реал без Лунина легко обыграл Гранаду, Атлетик спасся на 90+6 минуте
Реал без Лунина легко обыграл Гранаду, Атлетик спасся на 90+6 минуте
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Футбол | 11.05.2024, 08:01
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
11.05.2024, 11:01 1
Футбол
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 9
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
11.05.2024, 08:47 2
Бокс
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
10.05.2024, 17:49
Бокс
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем