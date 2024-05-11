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Чемпионат Украины
Тростянец
11.05.2024 12:45 - : -
Чайка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
11 мая 2024, 09:59 | Обновлено 11 мая 2024, 10:02
22
0

Тростянец – Чайка, Кудровка – Дружба, Нива В – ЮКСА. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги

11 мая 2024, 09:59 | Обновлено 11 мая 2024, 10:02
22
0
Тростянец – Чайка, Кудровка – Дружба, Нива В – ЮКСА. Смотреть онлайн LIVE
СК Чайка

11 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 28-й тур, 11 мая

  • 12:45. Тростянец – Чайка П. Борщаговка
  • 13:15. Кудровка – Дружба Мировка
  • 14:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка
📺 Видеотрансляция

Турнирная таблица

14:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Тростянец смотреть онлайн Дружба Мировка Кудровка Нива Винница ЮКСА Тарасовка Чайка Петропавловская Борщаговка
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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