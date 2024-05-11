Украина. Вторая лига11 мая 2024, 09:59 | Обновлено 11 мая 2024, 10:02
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Тростянец – Чайка, Кудровка – Дружба, Нива В – ЮКСА. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги
11 мая 2024, 09:59 | Обновлено 11 мая 2024, 10:02
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11 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 28-й тур, 11 мая
- 12:45. Тростянец – Чайка П. Борщаговка
- 13:15. Кудровка – Дружба Мировка
- 14:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка
Турнирная таблица
14:30. Нива Винница – ЮКСА Тарасовка
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