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  4. ВИДЕО. Камбек с 0:3. Свентек вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
WTA
11 мая 2024, 15:56 |
528
0

ВИДЕО. Камбек с 0:3. Свентек вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме

Ига победила Юлию Путинцеву в 1/16 финала турнира WTA 1000 в столице Италии

11 мая 2024, 15:56 |
528
0
ВИДЕО. Камбек с 0:3. Свентек вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) победила Юлию Путинцеву (Казахстан) в 1/16 финала турнира WTA 1000 в столице Италии.

Во второй партии Ига проигрывала 0:3, но сумела вернуться в игру и закрыть матч в двух сетах.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4

Для первой ракетки это 8-я победа подряд. До старта турнира в Риме Свентек завоевала титул на тысячнике в Мадриде.

Хайлайты матча Ига Свентек – Юлия Путинцева – 6:3, 6:4

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видео WTA Рим Ига Свёнтек Юлия Путинцева
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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