WTA11 мая 2024, 15:56 |
528
0
ВИДЕО. Камбек с 0:3. Свентек вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Ига победила Юлию Путинцеву в 1/16 финала турнира WTA 1000 в столице Италии
11 мая 2024, 15:56 |
528
0
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) победила Юлию Путинцеву (Казахстан) в 1/16 финала турнира WTA 1000 в столице Италии.
Во второй партии Ига проигрывала 0:3, но сумела вернуться в игру и закрыть матч в двух сетах.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4
Для первой ракетки это 8-я победа подряд. До старта турнира в Риме Свентек завоевала титул на тысячнике в Мадриде.
Хайлайты матча Ига Свентек – Юлия Путинцева– 6:3, 6:4
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2024, 07:01 0
10 мая жиронцы упустили победу в матче 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)
Футбол | 11 мая 2024, 12:40 4
Топ-семь поединков между Динамо и Шахтером
Футбол | 11.05.2024, 13:40
Теннис | 11.05.2024, 10:36
Теннис | 10.05.2024, 19:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.05.2024, 19:51 11
10.05.2024, 00:03 39
10.05.2024, 10:06 1
09.05.2024, 20:01 1
09.05.2024, 23:47
10.05.2024, 07:23 6
10.05.2024, 23:59 2
10.05.2024, 14:24 7