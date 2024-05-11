ВИДЕО. Камбек с 0:3. Свентек вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) победила Юлию Путинцеву (Казахстан) в 1/16 финала турнира WTA 1000 в столице Италии.

Во второй партии Ига проигрывала 0:3, но сумела вернуться в игру и закрыть матч в двух сетах.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4

Для первой ракетки это 8-я победа подряд. До старта турнира в Риме Свентек завоевала титул на тысячнике в Мадриде.

Хайлайты матча Ига Свентек – Юлия Путинцева – 6:3, 6:4