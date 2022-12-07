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  4. Кришиану РОНАЛДУ: «Это невероятный день для сборной Португалии»
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 03:17 | Обновлено 07 декабря 2022, 03:33
536
0

Кришиану РОНАЛДУ: «Это невероятный день для сборной Португалии»

Форвард сборной Португалии прокомментировал матч 1/8 финала ЧМ-2022

07 декабря 2022, 03:17 | Обновлено 07 декабря 2022, 03:33
536
0
Кришиану РОНАЛДУ: «Это невероятный день для сборной Португалии»
Instagram

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсети Instagram прокомментировал матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Невероятный день для Португалии с историческим результатом в крупнейшем соревновании мирового футбола. Роскошная выставка команды, полной таланта и молодости. Наш выбор можно поздравить. Мечта жива! Вместе до конца! Вперед, Португалия!»

21-летний Гонсалу Рамуш, выйдя в основе вместо Криштиану Роналду, оформил первый хет-трик на ЧМ-2022. Роналду вышел на замену на 73-й минуте, когда исход матча был уже понятен. В 1/4 финала 10 декабря сборная Португалии встретится с командой Марокко.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 по футболу Португалия - Швейцария Гонсалу Рамуш
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Источник Instagram
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