Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Колос К
09.05.2024 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 14:02 | Обновлено 08 мая 2024, 14:07
37
0

Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 мая в 15:30 перенесенный матч 15-го тура УПЛ

08 мая 2024, 14:02 | Обновлено 08 мая 2024, 14:07
37
0
Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В четверг, 9 мая, состоится перенесенный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Заря».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу поединка «Колос» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков.

«Заря» занимает 11 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 28 очков.

Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря
Владислав ВАКУЛА: «Прошу проверить арбитра на профпригодность»
В ВСУ ответили на пост ФК Хуст об исчезновении игрока с работниками ТЦК
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Колос Ковалевка Заря Луганск Заря - Колос
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удержать чемпионов: каких игроков Байер может потерять летом
Футбол | 08 мая 2024, 12:46 0
Удержать чемпионов: каких игроков Байер может потерять летом
Удержать чемпионов: каких игроков Байер может потерять летом

Ко многим из них присматриваются топ-клубы

Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Футбол | 07 мая 2024, 14:16 38
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует

Украинский вингер может перейти в «Наполи»

Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Футбол | 08.05.2024, 00:29
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Футбол | 08.05.2024, 07:01
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Осознанный выбор. Как и почему Барселона не использовала шанс купить Мбаппе
Футбол | 08.05.2024, 11:48
Осознанный выбор. Как и почему Барселона не использовала шанс купить Мбаппе
Осознанный выбор. Как и почему Барселона не использовала шанс купить Мбаппе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 10
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
07.05.2024, 07:20 34
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
07.05.2024, 23:57 117
Футбол
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
08.05.2024, 03:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем