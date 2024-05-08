В четверг, 9 мая, состоится перенесенный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Заря».

Игра будет проходить в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало матча в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу поединка «Колос» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков.

«Заря» занимает 11 строчку, сыграв 26 матчей и набрав 28 очков.

Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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