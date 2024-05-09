Старт матча Колос – Заря перенесен из-за тревоги. Когда начнут игру?

В четверг, 9 мая 2024 года, состоится перенесенный матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и луганской «Зарей».

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Старт игры был запланирован в 15:30 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги в Киевский области начать игру вовремя не удастся. Сообщается, что стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:07.

На данный момент команды занимают места в нижней половине турнирной таблицы. «Колос» идет девятым, набрав 29 очков в 26 матчах, а «Заря» с 28 пунктами находится на 11-м месте.