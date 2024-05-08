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Италия
08 мая 2024, 14:23 |
459
0

Милан рассматривает кандидатуры двух экс-тренером Челси

Команду могут возглавить Томас Тухель или Грэм Поттер

08 мая 2024, 14:23 |
459
0
Милан рассматривает кандидатуры двух экс-тренером Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон. По информации СМИ, руководство «росснери» рассматривает кандидатуры двух экс-тренером «Челси» – Томаса Тухеля и Грэма Поттера.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что «Милан» заинтересован в приглашении нынешнего главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля. Однако никаких переговоров между сторонами пока что не было.

Английское издание The Telegraph утверждает, что «Милан» также рассматривает кандидатуру Грэма Поттера, который остается без работы с апреля прошлого года, кода его уволили из «Челси».

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Томас Тухель Грэм Поттер Милан Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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