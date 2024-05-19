10-летняя гегемония Зальцбурга закончена. Штурм стал чемпионом Австрии
Команда из Граца в четвертый раз в истории завоевала национальное «золото»
«Штурм» из Граца в заключительном, 32-м, туре сезона-2023/24 в рамках австрийской Бундеслиги добыл победу над «Аустрией» из Клагенфурта со счетом 2:0, и стал чемпионом.
«Штурм» сумел на два очка опередить РБ «Зальцбург», который в последнем туре со счетом 7:1 обыграл ЛАСК, однако это не помогло «быкам» вновь отпраздновать чемпионство.
Отметим, что последние десять розыгрышей австрийской Бундеслиги завершались триумфами «Зальцбурга».
В последний раз до нынешнего момента «быки» финишировали не на первом месте еще в сезоне-2012/13, когда в итоговой турнирной таблице проиграли пять очков «Аустрии».
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