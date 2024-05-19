10-летняя гегемония Зальцбурга закончена. Штурм стал чемпионом Австрии

«Штурм» из Граца в заключительном, 32-м, туре сезона-2023/24 в рамках австрийской Бундеслиги добыл победу над «Аустрией» из Клагенфурта со счетом 2:0, и стал чемпионом.

«Штурм» сумел на два очка опередить РБ «Зальцбург», который в последнем туре со счетом 7:1 обыграл ЛАСК, однако это не помогло «быкам» вновь отпраздновать чемпионство.

Отметим, что последние десять розыгрышей австрийской Бундеслиги завершались триумфами «Зальцбурга».

В последний раз до нынешнего момента «быки» финишировали не на первом месте еще в сезоне-2012/13, когда в итоговой турнирной таблице проиграли пять очков «Аустрии».