Матч Днепр-1 – Шахтер вошел в историю УПЛ как самый длительный поединок

19 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 1:1.

Поединок стартовала в 15:30 по Киеву, а завершился в 19:57. Продолжительность встречи – 4 часа и 27 минут.

Это наибольшая продолжительность матча в УПЛ, сыгранного в течение дня. Предыдущий «рекорд» принадлежал игре «Рух» – «Металлист 1925» в августе 2022 года.

Поединок «Днепр-1» – «Шахтер» состоялся в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Встреча 4 раза прерывалась из-за воздушных тревог.