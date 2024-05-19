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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 21:01 |
1266
4

Матч Днепр-1 – Шахтер вошел в историю УПЛ как самый длительный поединок

Игра завершилась со счетом 1:1, стартовала в 15:30, а закончилась в 19:57

19 мая 2024, 21:01 |
1266
4
Матч Днепр-1 – Шахтер вошел в историю УПЛ как самый длительный поединок
УПЛ

19 мая состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 1:1.

Поединок стартовала в 15:30 по Киеву, а завершился в 19:57. Продолжительность встречи – 4 часа и 27 минут.

Это наибольшая продолжительность матча в УПЛ, сыгранного в течение дня. Предыдущий «рекорд» принадлежал игре «Рух» – «Металлист 1925» в августе 2022 года.

Поединок «Днепр-1» – «Шахтер» состоялся в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Встреча 4 раза прерывалась из-за воздушных тревог.

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Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу воздушная тревога рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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nicksaf
ДК вчора чесно обіграв Кривбас, чого не скажеш за ШД. За жульство ЩД отримав кличку "підлий чемпіон".
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avk2307
А Минай -Динамо то довше був....
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