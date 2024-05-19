19 мая состоялся матч 9-го тура Первой лиги Украины в Группе выбывания между командами «Металлург» Запорожье и «Подолье». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В конце поединка случился забавный эпизод. Главный арбитр матча показал красную карточку тренеру гостей Виталию Костышину.

Однако коуч выхватил ее и показал в сторону рефери. После чего демонстративно выбросил карточку.

ВИДЕО. Тренер украинской команды выхватил красную и показал ее арбитру