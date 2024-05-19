Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренер украинской команды выхватил красную и показал ее арбитру
Украина. Первая лига
19 мая 2024, 19:41 | Обновлено 19 мая 2024, 19:44
4253
0

ВИДЕО. Тренер украинской команды выхватил красную и показал ее арбитру

В 9-м туре Группы выбывания Первой Лиги команда Виталия Костышина проиграла Металлургу

19 мая 2024, 19:41 | Обновлено 19 мая 2024, 19:44
4253
0
ВИДЕО. Тренер украинской команды выхватил красную и показал ее арбитру

19 мая состоялся матч 9-го тура Первой лиги Украины в Группе выбывания между командами «Металлург» Запорожье и «Подолье». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В конце поединка случился забавный эпизод. Главный арбитр матча показал красную карточку тренеру гостей Виталию Костышину.

Однако коуч выхватил ее и показал в сторону рефери. После чего демонстративно выбросил карточку.

ВИДЕО. Тренер украинской команды выхватил красную и показал ее арбитру

По теме:
Олег ДУЛУБ: «ЛНЗ наиграл на победный гол. 7-е место – достойный результат»
ЛНЗ – Заря – 2:1. Волевая победа за 7-е место. Видео голов и обзор матча
4 сирены и 2 гола. Днепр-1 и Шахтер не выявили сильнейшего в затяжном матче
Металлург Запорожье Подолье Хмельницкий видео удаление (красная карточка) Виталий Костышин Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Бокс | 19 мая 2024, 06:15 14
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса

ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
Бокс | 19 мая 2024, 02:27 8
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!
ВИДЕО. Усик отправил Фьюри в нокдаун в конце девятого раунда!

Происходит супербой за абсолют

Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 19.05.2024, 19:01
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Бокс | 19.05.2024, 12:42
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри
Бокс | 19.05.2024, 14:06
Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри
Джервонта Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая лига. Известны команды, которые сыграют переходные матчи за УПЛ
Первая лига. Известны команды, которые сыграют переходные матчи за УПЛ
18.05.2024, 15:23
Футбол
Как они считали? Судейские записки: едва не совершили ограбление Усика
Как они считали? Судейские записки: едва не совершили ограбление Усика
19.05.2024, 03:43 27
Бокс
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 07:20 5
Бокс
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
18.05.2024, 07:33 11
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.05.2024, 01:21 7
Бокс
В первом туре нового сезона в УПЛ сыграют не все команды
В первом туре нового сезона в УПЛ сыграют не все команды
17.05.2024, 18:59
Футбол
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
19.05.2024, 07:44 5
Бокс
Аль-Наср пропустил 4 мяча в финале Кубка ОАЭ. Кто взял трофей?
Аль-Наср пропустил 4 мяча в финале Кубка ОАЭ. Кто взял трофей?
18.05.2024, 06:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем