Украина. Первая лига19 мая 2024, 19:41 | Обновлено 19 мая 2024, 19:44
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ВИДЕО. Тренер украинской команды выхватил красную и показал ее арбитру
В 9-м туре Группы выбывания Первой Лиги команда Виталия Костышина проиграла Металлургу
19 мая 2024, 19:41 | Обновлено 19 мая 2024, 19:44
4253
0
19 мая состоялся матч 9-го тура Первой лиги Украины в Группе выбывания между командами «Металлург» Запорожье и «Подолье». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В конце поединка случился забавный эпизод. Главный арбитр матча показал красную карточку тренеру гостей Виталию Костышину.
Однако коуч выхватил ее и показал в сторону рефери. После чего демонстративно выбросил карточку.
ВИДЕО. Тренер украинской команды выхватил красную и показал ее арбитру
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