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Украина. Первая лига
21 мая 2024, 03:43 | Обновлено 21 мая 2024, 04:10
168
0

Первая лига. Кто уже вылетел? Четыре кандидата на переходные матчи

Кремень, Горняк-Спорт и Чернигов вылетели во Вторую лигу

21 мая 2024, 03:43 | Обновлено 21 мая 2024, 04:10
168
0
Первая лига. Кто уже вылетел? Четыре кандидата на переходные матчи
ПФЛ

19 мая прошли поединки Первой лиги чемпионата Украины в группе Выбывание.

Кремень (24), Горняк-Спорт (23) и Чернигов (22) вылетели во Вторую лигу.

В переходные матчи попадут 2 клуба из 4: Хуст (29), Металлист (29), Металлург (28), Диназ (27).

Первая лига. Второй раунд

Группа выбывания. 19 мая, 27-й тур

13:00. Горняк-Спорт – Буковина – 2:3

Голы: Мороз, 33 – Дворовенко, 28, Бодня, 60

13:00. Диназ Вышгород – Металлист – 0:0

13:00. Кремень – Хуст – 1:0

Голы: Сидоренко, 67

13:00. Металлург – Подолье – 1:0

Голы: Хуссин, 82 (пен)

13:00. Чернигов – Нива Тернополь – 3:3

Голы: Федосов, 29, 74, Безгубченко, 59 – Кицун, 8, Ризнык, 90+3, Хруставка, 90+4

Турнирная таблица

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Первая лига Украины Металлург Запорожье Чернигов Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Кремень Кременчуг Металлист Харьков Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий Диназ Вышгород Хуст статистические расклады
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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