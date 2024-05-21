Первая лига. Кто уже вылетел? Четыре кандидата на переходные матчи
Кремень, Горняк-Спорт и Чернигов вылетели во Вторую лигу
19 мая прошли поединки Первой лиги чемпионата Украины в группе Выбывание.
Кремень (24), Горняк-Спорт (23) и Чернигов (22) вылетели во Вторую лигу.
В переходные матчи попадут 2 клуба из 4: Хуст (29), Металлист (29), Металлург (28), Диназ (27).
Первая лига. Второй раунд
Группа выбывания. 19 мая, 27-й тур
13:00. Горняк-Спорт – Буковина – 2:3
Голы: Мороз, 33 – Дворовенко, 28, Бодня, 60
13:00. Диназ Вышгород – Металлист – 0:0
13:00. Кремень – Хуст – 1:0
Голы: Сидоренко, 67
13:00. Металлург – Подолье – 1:0
Голы: Хуссин, 82 (пен)
13:00. Чернигов – Нива Тернополь – 3:3
Голы: Федосов, 29, 74, Безгубченко, 59 – Кицун, 8, Ризнык, 90+3, Хруставка, 90+4
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрэнк Уоррен не уверен, что оба боксера захотят выходить на второй бой
Артем Довбик может летом сменить клуб