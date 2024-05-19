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Чемпионат Украины
Диназ
19.05.2024 13:00 – 90+ 0 : 0
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
19 мая 2024, 13:50 | Обновлено 19 мая 2024, 13:54
227
0

Диназ – Металлист, Металлург – Подолье, Чернигов – Нива Т. Смотреть LIVE

Смотрите 19 мая видеотрансляции матчей 28-го тура Первой лиги

19 мая 2024, 13:50 | Обновлено 19 мая 2024, 13:54
227
0
Диназ – Металлист, Металлург – Подолье, Чернигов – Нива Т. Смотреть LIVE

19 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 19 мая, 27-й тур

Группа выбывания

  • 13:00. Горняк-Спорт – Буковина
  • 13:00. Диназ Вышгород – Металлист
  • 13:00. Кремень – Хуст
  • 13:00. Металлург – Подолье
  • 13:00. Чернигов – Нива Т

Турнирная таблица

13:00. Горняк-Спорт – Буковина

13:00. Диназ Вышгород – Металлист

13:00. Кремень – Хуст

13:00. Металлург – Подолье

13:00. Чернигов – Нива Т

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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