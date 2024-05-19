Украина. Первая лига19 мая 2024, 13:50 | Обновлено 19 мая 2024, 13:54
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Диназ – Металлист, Металлург – Подолье, Чернигов – Нива Т. Смотреть LIVE
Смотрите 19 мая видеотрансляции матчей 28-го тура Первой лиги
19 мая 2024, 13:50 | Обновлено 19 мая 2024, 13:54
227
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19 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 19 мая, 27-й тур
Группа выбывания
- 13:00. Горняк-Спорт – Буковина
- 13:00. Диназ Вышгород – Металлист
- 13:00. Кремень – Хуст
- 13:00. Металлург – Подолье
- 13:00. Чернигов – Нива Т
Турнирная таблица
13:00. Горняк-Спорт – Буковина
13:00. Диназ Вышгород – Металлист
13:00. Кремень – Хуст
13:00. Металлург – Подолье
13:00. Чернигов – Нива Т
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