Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляци

19 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) начнет защиту титула на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче первого раунда украинка сразится против Диан Парри из Франции (№50 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Плишкова – Бюрель. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Екатериной Александровой (№ WTA) или теннисисткой из квалификации.

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