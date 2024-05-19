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WTA
19 мая 2024, 12:54 | Обновлено 19 мая 2024, 14:08
845
0

Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляци

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Страсбурге

19 мая 2024, 12:54 | Обновлено 19 мая 2024, 14:08
845
0
Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляци
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) начнет защиту титула на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В матче первого раунда украинка сразится против Диан Парри из Франции (№50 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Плишкова – Бюрель. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Екатериной Александровой (№ WTA) или теннисисткой из квалификации.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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