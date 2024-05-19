Элина Свитолина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляци
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Страсбурге
19 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) начнет защиту титула на турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).
В матче первого раунда украинка сразится против Диан Парри из Франции (№50 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Плишкова – Бюрель. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сыграет с Екатериной Александровой (№ WTA) или теннисисткой из квалификации.
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