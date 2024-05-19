Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
18–19 мая состоялся 29-й тур чемпионата Украины
18–19 мая состоялся 29-й тур чемпионата Украины.
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Топ-6 УПЛ: Шахтер (71 очко), Динамо (66), Кривбасс (54), Днепр-1 (49), Рух (49), Полесье (47).
Шахтер и Динамо будут представлять Украину в Лиге чемпионов, а Кривбасс – в Лиге Европы.
Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за две путевки в Лигу конференций.
Внизу турнирной таблицы УПЛ: Оболонь (26), Верес (25) – зона переходных матчей, Минай (25), Металлист 1925 (23) – зона вылета в Первую лигу.
⚽️ УПЛ. 29-й тур
18 мая
- 🔹 15:30. Динамо – Кривбасс – 3:1
19 мая
- 🔹 13:00. ЛНЗ – Заря – 2:1
- 🔹 15:30. Рух – Черноморец – 2:0
- 🔹 15:30. Ворскла – Оболонь – 3:1
- 🔹 15:30. Верес – Александрия – 2:2
- 🔹 15:30. Минай – Колос – 3:2
- 🔹 15:30. Металлист 1925 – Полесье – 3:3
- 🔹 15:30. Днепр-1 – Шахтер – 1:1
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|29
|22
|5
|2
|63 - 22
|71
|2
|Динамо Киев
|29
|21
|3
|5
|70 - 27
|66
|3
|Кривбасс
|29
|16
|6
|7
|48 - 30
|54
|4
|Днепр-1
|29
|13
|10
|6
|38 - 27
|49
|5
|Рух Львов
|29
|12
|13
|4
|43 - 29
|49
|6
|Полесье
|29
|13
|8
|8
|37 - 30
|47
|7
|ЛНЗ Черкассы
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|8
|Ворскла
|29
|9
|6
|14
|30 - 45
|33
|9
|Заря
|29
|7
|11
|11
|29 - 36
|32
|10
|Черноморец
|29
|10
|2
|17
|38 - 45
|32
|11
|Александрия
|29
|7
|10
|12
|27 - 38
|31
|12
|Колос К
|29
|6
|11
|12
|21 - 31
|29
|13
|Оболонь
|29
|5
|11
|13
|18 - 38
|26
|14
|Верес
|29
|5
|10
|14
|29 - 45
|25
|15
|Минай
|29
|5
|10
|14
|27 - 47
|25
|16
|Металлист 1925
|29
|5
|8
|16
|31 - 55
|23
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