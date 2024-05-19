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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 21:45 | Обновлено 19 мая 2024, 22:01
696
2

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки

18–19 мая состоялся 29-й тур чемпионата Украины

19 мая 2024, 21:45 | Обновлено 19 мая 2024, 22:01
696
2
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
УПЛ

18–19 мая состоялся 29-й тур чемпионата Украины.

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Топ-6 УПЛ: Шахтер (71 очко), Динамо (66), Кривбасс (54), Днепр-1 (49), Рух (49), Полесье (47).

Шахтер и Динамо будут представлять Украину в Лиге чемпионов, а Кривбасс – в Лиге Европы.

Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за две путевки в Лигу конференций.

Внизу турнирной таблицы УПЛ: Оболонь (26), Верес (25) – зона переходных матчей, Минай (25), Металлист 1925 (23) – зона вылета в Первую лигу.

⚽️ УПЛ. 29-й тур

18 мая

  • 🔹 15:30. Динамо – Кривбасс – 3:1

19 мая

  • 🔹 13:00. ЛНЗ – Заря – 2:1
  • 🔹 15:30. Рух – Черноморец – 2:0
  • 🔹 15:30. Ворскла – Оболонь – 3:1
  • 🔹 15:30. Верес – Александрия – 2:2
  • 🔹 15:30. Минай – Колос – 3:2
  • 🔹 15:30. Металлист 1925 – Полесье – 3:3
  • 🔹 15:30. Днепр-1 – Шахтер – 1:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 29 22 5 2 63 - 22 71
2 Динамо Киев 29 21 3 5 70 - 27 66
3 Кривбасс 29 16 6 7 48 - 30 54
4 Днепр-1 29 13 10 6 38 - 27 49
5 Рух Львов 29 12 13 4 43 - 29 49
6 Полесье 29 13 8 8 37 - 30 47
7 ЛНЗ Черкассы 29 10 8 11 30 - 34 38
8 Ворскла 29 9 6 14 30 - 45 33
9 Заря 29 7 11 11 29 - 36 32
10 Черноморец 29 10 2 17 38 - 45 32
11 Александрия 29 7 10 12 27 - 38 31
12 Колос К 29 6 11 12 21 - 31 29
13 Оболонь 29 5 11 13 18 - 38 26
14 Верес 29 5 10 14 29 - 45 25
15 Минай 29 5 10 14 27 - 47 25
16 Металлист 1925 29 5 8 16 31 - 55 23
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Олег Мандрівник
А М1925 походу уже слился полностью
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Southeast*
За Полесье выйдет Усик и победа в кармане.
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