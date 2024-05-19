Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки

18–19 мая состоялся 29-й тур чемпионата Украины.

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Топ-6 УПЛ: Шахтер (71 очко), Динамо (66), Кривбасс (54), Днепр-1 (49), Рух (49), Полесье (47).

Шахтер и Динамо будут представлять Украину в Лиге чемпионов, а Кривбасс – в Лиге Европы.

Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за две путевки в Лигу конференций.

Внизу турнирной таблицы УПЛ: Оболонь (26), Верес (25) – зона переходных матчей, Минай (25), Металлист 1925 (23) – зона вылета в Первую лигу.

⚽️ УПЛ. 29-й тур

18 мая

🔹 15:30. Динамо – Кривбасс – 3:1

19 мая

🔹 13:00. ЛНЗ – Заря – 2:1

– Заря – 2:1 🔹 15:30. Рух – Черноморец – 2:0

– Черноморец – 2:0 🔹 15:30. Ворскла – Оболонь – 3:1

– Оболонь – 3:1 🔹 15:30. Верес – Александрия – 2:2

🔹 15:30. Минай – Колос – 3:2

– Колос – 3:2 🔹 15:30. Металлист 1925 – Полесье – 3:3

🔹 15:30. Днепр-1 – Шахтер – 1:1

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