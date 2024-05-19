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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 20:47 | Обновлено 19 мая 2024, 21:00
267
0

Олег ДУЛУБ: «ЛНЗ наиграл на победный гол. 7-е место – достойный результат»

Главный тренер черкасской команды рассказал о победе над луганской Зарей

19 мая 2024, 20:47 | Обновлено 19 мая 2024, 21:00
267
0
Олег ДУЛУБ: «ЛНЗ наиграл на победный гол. 7-е место – достойный результат»
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

В 29-м туре УПЛ черкасский ЛНЗ отпраздновал волевую викторию над луганской «Зарей» (2:1) и гарантировали себе седьмую позицию.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер черкасской команды Олег Дулуб рассказал, наиграли ли его подопечные на победу:

– Когда я в начале сезона возглавил ЛНЗ, который пас задних, то передо мной была поставлена задача – спасти черкасскую команду от вылета. Даже если придется поучаствовать в переходных матчах с лидерами Первой лиги. Изнурительная борьба за выживание уже давно не грозит ЛНЗ, а после сегодняшней победы обеспечили себе 7-е место, что для дебютанта – приличный результат.

– Победа над «Зарей» тем приятнее, что сегодня в ЛНЗ были кадровые проблемы, особенно в защите.

– Да, и, чтобы как-то избежать сложностей, пришлось передислоцировать на фланг обороны атакующего полузащитника Пасича, умело действующего на нескольких позициях. Хотя, справедливости ради, следует сказать, что мы сегодня наигрывали некоторые новые связи, и еще не все получалось. Гости вышли вперед, воспользовавшись нашей ошибкой в опорной зоне.

– Кстати, бросалось в глаза, что хозяева часто по ходу матча меняли тактические построения в зависимости от хода событий на поле.

– Поскольку, по большому счету, на ЛНЗ не давил результат, то была возможность пересмотреть подопечных на разных позициях. Поэтому начинали 4–3–3, затем применяли 4–2–3–1. Матч был очень информативным.

– Сегодня черкасская команда вырвала победу благодаря активности на флангах и домашним заготовкам при розыгрыше стандартных положений.

– Мы подробно изучили игру «Зари» и обратили внимание на уязвимые места в построениях. Надо было только воспользоваться этими слабинками. Здесь показателен эпизод, когда Олейник забил победный гол. Денис, выходя на замену, уточнил, при розыгрыше стандартных положений занимать ли позицию, как предполагалось во время подготовки? Я утвердительно кивнул, и вскоре после подачи углового Олейник оказался в нужном месте.

– Денис забил под занавес матча, а если бы все закончилось вничью, то были бы разочарованы?

– Да, ведь мы, сравнив счет, диктовали условия, гораздо чаще создавали угрозы. Мы наиграли на победный гол.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Заря Олег Дулуб инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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