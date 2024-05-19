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WTA
19 мая 2024, 18:20 | Обновлено 19 мая 2024, 18:23
1117
2

Калинина вырвала победу у россиянки в многострадальном матче в Страсбурге

Ангелина переиграла Анастасию Павлюченкову в 1/16 финала турнира WTA 500 во Франции

19 мая 2024, 18:20 | Обновлено 19 мая 2024, 18:23
1117
2
Калинина вырвала победу у россиянки в многострадальном матче в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 31) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В 1/16 финала украинка в трех сетах переиграла Анастасию Павлюченкову (WTA 21).

WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анастасия Павлюченкова [8] – 6:3, 3:6, 6:4

Это была первая встреча соперниц. Поединок несколько раз прерывался из-за дождя.

Во 2-м раунде 500-тысячника во Франции Калинина сыграет с Фионой Ферро (Франция, WTA 149) или теннисисткой из квалификации.

В Страсбурге выступит и первая ракетка Украины Элина Свитолина. 19 мая она выйдет на корт против Диан Парри (Франция, WTA 50). Элина является действующей чемпионкой турнира.

Фотогалерея матча Калинина – Павлюченкова

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Ангелина Калинина Анастасия Павлюченкова WTA Страсбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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C.Пеклов
молодець,використала помилки доволі сильної  суперниці. Все ж Гелі треба грати більш різноманітніше і розкутіше
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+2
T-800
не без валідолу як у Олександра Усика
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+1
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