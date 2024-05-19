Калинина вырвала победу у россиянки в многострадальном матче в Страсбурге
Ангелина переиграла Анастасию Павлюченкову в 1/16 финала турнира WTA 500 во Франции
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 31) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).
В 1/16 финала украинка в трех сетах переиграла Анастасию Павлюченкову (WTA 21).
WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Анастасия Павлюченкова [8] – 6:3, 3:6, 6:4
Это была первая встреча соперниц. Поединок несколько раз прерывался из-за дождя.
Во 2-м раунде 500-тысячника во Франции Калинина сыграет с Фионой Ферро (Франция, WTA 149) или теннисисткой из квалификации.
В Страсбурге выступит и первая ракетка Украины Элина Свитолина. 19 мая она выйдет на корт против Диан Парри (Франция, WTA 50). Элина является действующей чемпионкой турнира.
Фотогалерея матча Калинина – Павлюченкова
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