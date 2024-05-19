Калинина вырвала победу у россиянки в многострадальном матче в Страсбурге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 31) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В 1/16 финала украинка в трех сетах переиграла Анастасию Павлюченкову (WTA 21).

WTA 500 Страсбург. Грунт. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Анастасия Павлюченкова [8] – 6:3, 3:6, 6:4

Это была первая встреча соперниц. Поединок несколько раз прерывался из-за дождя.

Во 2-м раунде 500-тысячника во Франции Калинина сыграет с Фионой Ферро (Франция, WTA 149) или теннисисткой из квалификации.

В Страсбурге выступит и первая ракетка Украины Элина Свитолина. 19 мая она выйдет на корт против Диан Парри (Франция, WTA 50). Элина является действующей чемпионкой турнира.

Фотогалерея матча Калинина – Павлюченкова