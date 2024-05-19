ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
«Вильярреал» четырежды поразил ворота «Реала», которые защищает Андрей
19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.
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Поединок проходит на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.
Украинец пропустил уже четыре гола. Покер оформил норвежский форвард Александер Серлот.
Теперь у норвежца 23 забитых мяча. Он обошел в списке бомбардиров Артема Довбика из Жироны, у которого 20 голов.
❗️ ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
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