19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.

Украинец пропустил уже четыре гола. Покер оформил норвежский форвард Александер Серлот.

Теперь у норвежца 23 забитых мяча. Он обошел в списке бомбардиров Артема Довбика из Жироны, у которого 20 голов.

❗️ ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер