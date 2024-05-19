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  4. ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
Испания
19 мая 2024, 21:21 | Обновлено 19 мая 2024, 21:25
12997
27

ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер

«Вильярреал» четырежды поразил ворота «Реала», которые защищает Андрей

19 мая 2024, 21:21 | Обновлено 19 мая 2024, 21:25
12997
27
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе.

Украинец пропустил уже четыре гола. Покер оформил норвежский форвард Александер Серлот.

Теперь у норвежца 23 забитых мяча. Он обошел в списке бомбардиров Артема Довбика из Жироны, у которого 20 голов.

❗️ ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер

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Артем Довбик Александер Серлот Андрей Лунин Реал Мадрид Вильярреал Вильярреал - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 27
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Ron Noiill
Не здивуюсь якщо анчєлотня сказав гравцям не дуже напрягатись в захисті, щоб потім легше було виправдовуватися що в лч грає курка а не Лунін.
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+9
Viktor Shuper
захист Реалу втопити в найближчій річці. це просто трешак повний
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
Mac_Gyver
У Жирони ще є гра проти Гранади. То треба Довбику постаратися.
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+2
ПУМА
Шкода, вислизнув пічічі з-під Довбика
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+2
Nordenus
Ну он лучше Довбика по факту...
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+2
Mac_Gyver
Хтось там казав, що Холанду неповезло зі збірною. Начебто слабка.
Подивився, а там склад на півмільярда (11-та за ціною у Світі).
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+1
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Ivan Grumeza
уже покер(
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+1
Crimea
Одночасно підгадив відразу двом українцям, і Довбику, і Луніну...справжнє Серло
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0
roman75zpr
Бока порит защита Реала, а оценку заниженную за игру получит Андрей ( 
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0
AK.228
Норм
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0
Harun Bakircioğlu
Не Серлот, а Сьорлот
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0
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zzg77
Вспомним румына- бомбардира!!!
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0
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DK1961
Реал такая же ФК Крыса. Также судьи подсушивают и федерация на него работает
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0
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T-800
МОЛОДЕЦЬ!!!
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0
Sheva19
Молодчина Андрюха Не даст Довбику Стать Борбандиром Ла лиги 
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-4
Олексій Коваль
От і молодець! А то той йолоб дуже зазвездився
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-7
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Ярослав 999
Лунін дирка
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-10
Saar
Ха-ха, і оце чудо хотіло конкурувати з Куртуа!????? Не грати тобі в фіналі ЛЧ!
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-12
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