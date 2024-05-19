19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

На 39-й украинец пропустил гол от Александера Серлота – главного бомбардира «Вильярреала».

Теперь у норвежского форварда 20 голов в чемпионате Испании 2023/24. Столько же и украинца Артема Довбика из «Жироны».

❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Реал от главного преследователя Довбика