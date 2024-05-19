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  4. ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Реал от главного преследователя Довбика
Испания
19 мая 2024, 20:51 |
638
1

ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Реал от главного преследователя Довбика

Александер Серлот поразил ворота Андрея на 39-й минуте матча Вильярреал – Реал

19 мая 2024, 20:51 |
638
1
ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Реал от главного преследователя Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

На 39-й украинец пропустил гол от Александера Серлота – главного бомбардира «Вильярреала».

Теперь у норвежского форварда 20 голов в чемпионате Испании 2023/24. Столько же и украинца Артема Довбика из «Жироны».

❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Реал от главного преследователя Довбика

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Александер Серлот Андрей Лунин видео голов и обзор Вильярреал Реал Мадрид Вильярреал - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Viktor Shuper
клоунський гол, за таке захист Реалу з моста та у воду треба, то жесть повна таке в захисті чудити. тупо клоуни
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