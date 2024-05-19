ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Реал от главного преследователя Довбика
Александер Серлот поразил ворота Андрея на 39-й минуте матча Вильярреал – Реал
19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
На 39-й украинец пропустил гол от Александера Серлота – главного бомбардира «Вильярреала».
Теперь у норвежского форварда 20 голов в чемпионате Испании 2023/24. Столько же и украинца Артема Довбика из «Жироны».
❗️ ВИДЕО. Как Лунин пропустил гол за Реал от главного преследователя Довбика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В саудовском Эр-Рияде прошло большое шоу бокса
Команда Коваля рискует оказаться в неприятном положении перед последним туром