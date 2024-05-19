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Испания
19 мая 2024, 20:42 | Обновлено 19 мая 2024, 20:56
1188
1

ВИДЕО. Цыганков отдал ассист в матче Валенсия – Жирона на 33-й минуте

Виктор помог отличиться Савио, который вывел жиронцев вперед в поединке 37-го тура

19 мая 2024, 20:42 | Обновлено 19 мая 2024, 20:56
1188
1
ВИДЕО. Цыганков отдал ассист в матче Валенсия – Жирона на 33-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».

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Поединок проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут.

На 33-й украинец оформил ассист на Савио. Бразилец вывел подопечных Мичела вперед.

В этом сезоне для украинца это 33-й матч в составе каталонского клуба. На счету Виктора 6 голов и 6 результативных передач в сезоне.

❗️ ВИДЕО. Цыганков отдал ассист в матче Валенсия – Жирона на 33-й минуте

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Pavel_i_CO
Молодець Віктор!! Бажано і Артему сьогодні забити, щоб відірватися від Беллінгема в гонці бомбардирів. Перший тайм Джуд провів на лавці
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