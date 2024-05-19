19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».

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Поединок проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков вышел на поле с первых минут.

На 33-й украинец оформил ассист на Савио. Бразилец вывел подопечных Мичела вперед.

В этом сезоне для украинца это 33-й матч в составе каталонского клуба. На счету Виктора 6 голов и 6 результативных передач в сезоне.

❗️ ВИДЕО. Цыганков отдал ассист в матче Валенсия – Жирона на 33-й минуте