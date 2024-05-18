Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Кевин считает Михаила Мудрика самым сильным в составе «сине-желтых»
21-летний бразильский форвард донецкого «Шахтера» Кевин рассказал, смотрит ли матчи сборной Украины, а также признался, кто для него является самым сильным в составе «сине-желтых»:
– Смотрю ли матчи сборной Украины? Да. Я смотрел решающий матч за выход на Евро. Конечно, болел за украинскую сборную, держал кулаки. Считаю эту сборную очень организованной. В ее составе есть игроки с мировыми именами. Я болел за них.
– Кого считаешь сильнейшим игроком сборной Украины?
– Мудрик, – сказал Кевин.
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