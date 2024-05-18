Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины

21-летний бразильский форвард донецкого «Шахтера» Кевин рассказал, смотрит ли матчи сборной Украины, а также признался, кто для него является самым сильным в составе «сине-желтых»:

– Смотрю ли матчи сборной Украины? Да. Я смотрел решающий матч за выход на Евро. Конечно, болел за украинскую сборную, держал кулаки. Считаю эту сборную очень организованной. В ее составе есть игроки с мировыми именами. Я болел за них.

– Кого считаешь сильнейшим игроком сборной Украины?

– Мудрик, – сказал Кевин.