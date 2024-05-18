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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 00:42 |
550
2

Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины

Кевин считает Михаила Мудрика самым сильным в составе «сине-желтых»

18 мая 2024, 00:42 |
550
2
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
ФК Шахтер. Кевин

21-летний бразильский форвард донецкого «Шахтера» Кевин рассказал, смотрит ли матчи сборной Украины, а также признался, кто для него является самым сильным в составе «сине-желтых»:

– Смотрю ли матчи сборной Украины? Да. Я смотрел решающий матч за выход на Евро. Конечно, болел за украинскую сборную, держал кулаки. Считаю эту сборную очень организованной. В ее составе есть игроки с мировыми именами. Я болел за них.

– Кого считаешь сильнейшим игроком сборной Украины?

– Мудрик, – сказал Кевин.

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Кевин (Шахтер) сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Шахтер Донецк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Тю, я думав він про Судакова). Хай не переживає, Челсі його не купить. Таке враження, що футболістам шахти пороблено: Довбик один з найкращих гравців Ла Ліги, Забарний і Миколенко не раз визнавалися гравцями матчу, а він про Мудрика). 
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vovei
А кто б сомневался
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