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Испания
19 мая 2024, 21:31 | Обновлено 19 мая 2024, 22:24
6435
16

ВИДЕО. Довбик забил в ворота Валенсии. Это 21-й гол Артема в Ла Лиге 23/24

Украинец отличился в поединке 37-го тура Ла Лиги на 58-й минуте

19 мая 2024, 21:31 | Обновлено 19 мая 2024, 22:24
6435
16
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Валенсии. Это 21-й гол Артема в Ла Лиге 23/24
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».

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Поединок проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский форвард жиронцев Артем Довбик вышел на поле с первых минут.

На 58-й украинец отличился голом. Для Довбика это 21-й забитый мяч в текущем сезоне чемпионата Испании. На счету Артема также 7 ассиcтов.

Однако Довбик сейчас не является лучшим бомбардиром Ла Лиги 23/24. У Александера Серлота 23 гола. Норвежец сделал покер за «Вильярреал» в ворота «Реала».

На 33-й минуте матча «Валенсия» – «Жирона» ассист на Савио отдал еще один представитель Украины Виктор Цыганков.

❗️ ВИДЕО. Довбик забил в ворота Валенсии. Это 21-й гол Артема в Ла Лиге 23/24

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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nivavn
А у Сьорлот вже покер Луніну. і всього 23....
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
T-800
раньше Норвегию знали как зимнюю спортивную сверхдержаву.
теперь атлетика, гольф, футбол ... шахматы. чуть ли не Золотой период всего спорта. МОЖНО ТОЛЬКО ПОЗДРАВИТЬ.
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0
antt
Ще є кілька хвилин хай працюють всією командою на Довбика.  І ще матч є. Два мячі може відіграти. Хоча навряд чи норвежець не відзначиться.
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0
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Стюард #11
Там в новости про мансити див кто-то в комментариях скорее все отправил незакрытый, чтоб долго не искали
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Стюард #11
Кто сломал сайт, рукожопы?))
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0
Олексій Коваль
Вважаю , що Довбик повинен подякувати Луніну, що все так склалося
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-1
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Олексій Коваль
Сенсації не сталося. 
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-2
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