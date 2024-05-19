19 мая проходит матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона».

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Поединок проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский форвард жиронцев Артем Довбик вышел на поле с первых минут.

На 58-й украинец отличился голом. Для Довбика это 21-й забитый мяч в текущем сезоне чемпионата Испании. На счету Артема также 7 ассиcтов.

Однако Довбик сейчас не является лучшим бомбардиром Ла Лиги 23/24. У Александера Серлота 23 гола. Норвежец сделал покер за «Вильярреал» в ворота «Реала».

На 33-й минуте матча «Валенсия» – «Жирона» ассист на Савио отдал еще один представитель Украины Виктор Цыганков.

❗️ ВИДЕО. Довбик забил в ворота Валенсии. Это 21-й гол Артема в Ла Лиге 23/24