Итоги 37-го тура Ла Лиги. Жирона заняла 3-е место, Кадис вылетел в Сегунду
Вечером 19 мая состоялся предпоследний тур чемпионата Испании
Вечером 19 мая состоялся предпоследний 37-й тур чемпионата Испании.
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По итогам сыгранных матчей стало известно, что Жирона с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым занимает итоговую 3-ю позицию в сезоне Ла Лиги.
Жирона на выезде обыграла Валенсию (3:1), причем один из голов забил Артем Довбик.
Атлетико дома проиграл Осасуне (1:4) и останется 4-м в турнирной таблице. Топ-4 клуба будут представлять Испанию в Лиге чемпионов 2024 / 25
Голевую феерию устроили Вильярреал и Реал (4:4), у галактикос голкипер Андрей Лунин остался в резерве.
Кадис вылетел из Ла Лиги (33 очка), присоединившись к Гранаде (21) и Альмерии (18). Следующий сезон они проведут в Сегунде.
⚽️ Ла Лига. 37-й тур, 19 мая
- 🔹 Атлетик – Севилья – 2:0
- 🔹 Атлетико – Осасуна – 1:4
- 🔹 Барселона – Райо Вальекано – 3:0
- 🔹 Бетис – Реал Сосьедад – 0:2
- 🔹 Валенсия – Жирона – 1:3
- 🔹 Вильярреал – Реал Мадрид – 4:4
- 🔹 Гранада – Сельта – 1:2
- 🔹 Кадис – Лас-Пальмас – 0:0
- 🔹 Мальорка – Альмерия – 2:2
🏆 Турнирная таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|37
|29
|7
|1
|87 - 26
|94
|2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77 - 43
|82
|3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78 - 46
|78
|4
|Атлетико Мадрид
|37
|23
|4
|10
|68 - 43
|73
|5
|Атлетик Бильбао
|37
|18
|11
|8
|60 - 37
|65
|6
|Реал Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51 - 37
|60
|7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48 - 45
|56
|8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64 - 64
|52
|9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38 - 43
|48
|10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35 - 45
|45
|11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44 - 55
|44
|12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41 - 52
|43
|13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47 - 52
|41
|14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44 - 55
|40
|15
|Лас Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32 - 46
|39
|16
|Райо Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29 - 47
|38
|17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31 - 43
|37
|18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25 - 49
|33
|19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38 - 72
|21
|20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37 - 74
|18
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