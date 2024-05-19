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Атлетик Бильбао
19.05.2024 20:00 – FT 2 : 0
Севилья
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Испания
19 мая 2024, 22:15 | Обновлено 19 мая 2024, 22:28
404
0

Итоги 37-го тура Ла Лиги. Жирона заняла 3-е место, Кадис вылетел в Сегунду

Вечером 19 мая состоялся предпоследний тур чемпионата Испании

19 мая 2024, 22:15 | Обновлено 19 мая 2024, 22:28
404
0
Итоги 37-го тура Ла Лиги. Жирона заняла 3-е место, Кадис вылетел в Сегунду
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 мая состоялся предпоследний 37-й тур чемпионата Испании.

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По итогам сыгранных матчей стало известно, что Жирона с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым занимает итоговую 3-ю позицию в сезоне Ла Лиги.

Жирона на выезде обыграла Валенсию (3:1), причем один из голов забил Артем Довбик.

Атлетико дома проиграл Осасуне (1:4) и останется 4-м в турнирной таблице. Топ-4 клуба будут представлять Испанию в Лиге чемпионов 2024 / 25

Голевую феерию устроили Вильярреал и Реал (4:4), у галактикос голкипер Андрей Лунин остался в резерве.

Кадис вылетел из Ла Лиги (33 очка), присоединившись к Гранаде (21) и Альмерии (18). Следующий сезон они проведут в Сегунде.

⚽️ Ла Лига. 37-й тур, 19 мая

  • 🔹 Атлетик – Севилья – 2:0
  • 🔹 Атлетико – Осасуна – 1:4
  • 🔹 Барселона – Райо Вальекано – 3:0
  • 🔹 Бетис – Реал Сосьедад – 0:2
  • 🔹 Валенсия – Жирона – 1:3
  • 🔹 Вильярреал – Реал Мадрид – 4:4
  • 🔹 Гранада – Сельта – 1:2
  • 🔹 Кадис – Лас-Пальмас – 0:0
  • 🔹 Мальорка – Альмерия – 2:2

🏆 Турнирная таблица Ла Лиги

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 37 29 7 1 87 - 26 94
2 Барселона 37 25 7 5 77 - 43 82
3 Жирона 37 24 6 7 78 - 46 78
4 Атлетико Мадрид 37 23 4 10 68 - 43 73
5 Атлетик Бильбао 37 18 11 8 60 - 37 65
6 Реал Сосьедад 37 16 12 9 51 - 37 60
7 Бетис 37 14 14 9 48 - 45 56
8 Вильярреал 37 14 10 13 64 - 64 52
9 Валенсия 37 13 9 15 38 - 43 48
10 Алавес 37 12 9 16 35 - 45 45
11 Осасуна 37 12 8 17 44 - 55 44
12 Хетафе 37 10 13 14 41 - 52 43
13 Севилья 37 10 11 16 47 - 52 41
14 Сельта 37 10 10 17 44 - 55 40
15 Лас Пальмас 37 10 9 18 32 - 46 39
16 Райо Вальекано 37 8 14 15 29 - 47 38
17 Мальорка 37 7 16 14 31 - 43 37
18 Кадис 37 6 15 16 25 - 49 33
19 Гранада 37 4 9 24 38 - 72 21
20 Альмерия 37 2 12 23 37 - 74 18
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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