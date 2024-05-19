Итоги 37-го тура Ла Лиги. Жирона заняла 3-е место, Кадис вылетел в Сегунду

Вечером 19 мая состоялся предпоследний 37-й тур чемпионата Испании.

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По итогам сыгранных матчей стало известно, что Жирона с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым занимает итоговую 3-ю позицию в сезоне Ла Лиги.

Жирона на выезде обыграла Валенсию (3:1), причем один из голов забил Артем Довбик.

Атлетико дома проиграл Осасуне (1:4) и останется 4-м в турнирной таблице. Топ-4 клуба будут представлять Испанию в Лиге чемпионов 2024 / 25

Голевую феерию устроили Вильярреал и Реал (4:4), у галактикос голкипер Андрей Лунин остался в резерве.

Кадис вылетел из Ла Лиги (33 очка), присоединившись к Гранаде (21) и Альмерии (18). Следующий сезон они проведут в Сегунде.

⚽️ Ла Лига. 37-й тур, 19 мая

🔹 Атлетик – Севилья – 2:0

– Севилья – 2:0 🔹 Атлетико – Осасуна – 1:4

– 1:4 🔹 Барселона – Райо Вальекано – 3:0

– Райо Вальекано – 3:0 🔹 Бетис – Реал Сосьеда д – 0:2

д – 0:2 🔹 Валенсия – Жирона – 1:3

– 1:3 🔹 Вильярреал – Реал Мадрид – 4:4

– 4:4 🔹 Гранада – Сельта – 1:2

– 1:2 🔹 Кадис – Лас-Пальмас – 0:0

🔹 Мальорка – Альмерия – 2:2

🏆 Турнирная таблица Ла Лиги