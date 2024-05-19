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WTA
19 мая 2024, 22:20 | Обновлено 19 мая 2024, 22:40
3575
3

Первый матч Свитолиной в Страсбурге прерван и перенесен. Известна причина

В 1-м раунде соревнований WTA 500 Элина играет против Диан Парри

19 мая 2024, 22:20 | Обновлено 19 мая 2024, 22:40
3575
3
Первый матч Свитолиной в Страсбурге прерван и перенесен. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 19) стартовала на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге (Франция).

В 1-м раунде украинка вышла на корт против француженки Диан Парри (WTA 50).

Свитолина выиграла первый сет со счетом 6:3, а во втором сделала брейк в 6-м гейме и повела 4:2.

Однако соперницы не завершат поединок 19 мая. Встреча перенесена на следующий день.

Дело в том, что поединок был прерван из-за наступления темноты, а на кортах Страсбурга отсутствует искусственное освещение. Девушки продолжат играть завтра, 20 мая. Элина будет подавать в 7-м гейме второй партии.

Свитолина является действующей чемпионкой турнира во Франции. В 1/8 финала победительница встречи сыграет против Клары Бюрель (Франция, WTA 45).

Ранее в Страсбурге успешно стартовала Ангелина Калинина, которая в стартовом матче переиграла Анастасию Павлюченкову в трех сетах.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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