Первая лига. Известны команды, которые сыграют переходные матчи за УПЛ

Свой шанс подняться в УПЛ получат Левый берег и Эпицентр. Если Левый берег гарантировал себе переходные матчи раньше, то Эпицентр оформил свою позицию по итогам предпоследнего тура Первой лиги.

Левый берег финиширует на третьей позиции и сыграет против команды, которая по итогам сезона УПЛ займет 14-е место (сейчас это Верес), а Эпицентр закончит четвертым и сыграет против 13-го места УПЛ (сейчас это Оболонь).

В УПЛ уже вышли Карпаты и Ингулец.

Переходные матчи пройдут 29 мая и 2 июня.

Турнирная таблица