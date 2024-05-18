Украина. Первая лига18 мая 2024, 15:23 | Обновлено 18 мая 2024, 15:37
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Первая лига. Известны команды, которые сыграют переходные матчи за УПЛ
Свой шанс подняться в элиту получили Левый берег и Эпицентр
18 мая 2024, 15:23 | Обновлено 18 мая 2024, 15:37
889
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Свой шанс подняться в УПЛ получат Левый берег и Эпицентр. Если Левый берег гарантировал себе переходные матчи раньше, то Эпицентр оформил свою позицию по итогам предпоследнего тура Первой лиги.
Левый берег финиширует на третьей позиции и сыграет против команды, которая по итогам сезона УПЛ займет 14-е место (сейчас это Верес), а Эпицентр закончит четвертым и сыграет против 13-го места УПЛ (сейчас это Оболонь).
В УПЛ уже вышли Карпаты и Ингулец.
Переходные матчи пройдут 29 мая и 2 июня.
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