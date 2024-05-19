Экс-бек Милана, Боруссии Д и Арсенала объявил о завершении карьеры

Известный греческий центральный защитник Сократис Папастатопулос, который с октября минувшего года выступает в испанской Ла Лиге за «Бетис», объявил о завершении профессиональной карьеры.

Бутсы на гвоздь Папастатопулос повесит в конце мая, после того, как севильцы проведут свой финальный в текущем сезоне матч – против мадридского «Реала» на выезде в рамках 38-го тура Ла Лиги.

В «Бетис» Папастатопулос перешел в октябре минувшего года и сыграл за команду в 14 официальных поединках.

Ранее Сократис выступал за АЕК, «Дженоа», «Милан», «Вердер», дортмундскую «Боруссию», «Арсенал» и «Олимпиакос». Также на его счету 90 матчей и 3 забитых мяча в составе сборной Греции.