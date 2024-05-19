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Англия
19 мая 2024, 22:41 | Обновлено 19 мая 2024, 22:44
1947
0

Итоговая таблица АПЛ. Чемпион известен, кто вышел в еврокубки, кто вылетел?

«Манчестер Сити» завоевал титул чемпионата Англии 2023/24, набрав 91 очко

19 мая 2024, 22:41 | Обновлено 19 мая 2024, 22:44
1947
0
Итоговая таблица АПЛ. Чемпион известен, кто вышел в еврокубки, кто вылетел?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

19 мая состоялись матчи последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24. Сезон в Англии официально завершен!

Чемпионом стал «Манчестер Сити», который набрал 91 очко. «Горожане» в десятый раз выиграли титул чемпионата Англии, в частности 4-й раз подряд.

«Арсенал» вместе с украинским защитником Александром Зинченко расположился на итоговой 2-й позиции. У подопечных Микеля Артеты 89 пунктов.

Тройку замкнул «Ливерпуль». У Юргена Клоппа и компании – 82 балла. К слову, немецкий специалист покидает пост «мерсисайдцев».

На 4-м месте чемпионат завершила «Астон Вилла» (68). Первые 4 команды АПЛ 2023/24 сыграют в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25.

Пятую строчку за собой сохранил «Тоттенхэм» (66). На 6-й кампанию завершил «Челси» с Михаилом Мудриком (63). «Шпоры» 100% сыграют в групповом этапе Лиги Европы, а судьба еврокубкового сезона «синих» еще не решена.

Если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии, то «Челси» отправится в группу ЛЕ, а «Ньюкасл», который занял 7-ю позицию, выступит в Q4 Лиги конференций. Если же Кубок Англии заберет «Манчестер Юнайтед», то «красные дьяволы» отправятся в основу ЛЕ вместе с «Тоттенхэмом», а вот «Челси» – в Q4 Лиги конференций.

«Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в итоговой таблице чемпионата Англии.

«Борнмут» и Забарный – 12-е (48), «Эвертон» и Миколенко – 15-е (40), «Брентфорд» и Ярмолюк – 16-е (39).

Из АПЛ в Чемпионшип вылетели три команды: «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

АПЛ 2023/24. 38-й тур. 19 мая

  • Арсенал – Эвертон – 2:1
  • Брентфорд – Ньюкасл – 2:4
  • Брайтон – Манчестер Сити – 0:2
  • Бернли – Ноттингем Форест – 1:2
  • Челси – Борнмут – 2:1
  • Кристал Пэлас – Астон Вилла – 5:0
  • Ливерпуль – Вест Хэм – 2:0
  • Лутон Таун – Фулхэм – 2:4
  • Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:1
  • Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3

Итоговая таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96 - 34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91 - 29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86 - 41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76 - 61 68
5 Тоттенхэм 38 20 6 12 74 - 61 66
6 Челси 38 18 9 11 77 - 63 63
7 Ньюкасл 38 18 6 14 85 - 62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57 - 58 60
9 Вест Хэм 38 14 10 14 60 - 74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57 - 58 49
11 Брайтон 38 12 12 14 55 - 62 48
12 Борнмут 38 13 9 16 54 - 67 48
13 Фулхэм 38 13 8 17 55 - 61 47
14 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50 - 65 46
15 Эвертон 38 13 9 16 40 - 51 40
16 Брентфорд 38 10 9 19 56 - 65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49 - 67 32
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52 - 85 26
19 Бёрнли 38 5 9 24 41 - 78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35 - 104 16
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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