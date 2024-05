Итоговая таблица АПЛ. Чемпион известен, кто вышел в еврокубки, кто вылетел?

19 мая состоялись матчи последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24. Сезон в Англии официально завершен!

Чемпионом стал «Манчестер Сити», который набрал 91 очко. «Горожане» в десятый раз выиграли титул чемпионата Англии, в частности 4-й раз подряд.

«Арсенал» вместе с украинским защитником Александром Зинченко расположился на итоговой 2-й позиции. У подопечных Микеля Артеты 89 пунктов.

Тройку замкнул «Ливерпуль». У Юргена Клоппа и компании – 82 балла. К слову, немецкий специалист покидает пост «мерсисайдцев».

На 4-м месте чемпионат завершила «Астон Вилла» (68). Первые 4 команды АПЛ 2023/24 сыграют в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25.

Пятую строчку за собой сохранил «Тоттенхэм» (66). На 6-й кампанию завершил «Челси» с Михаилом Мудриком (63). «Шпоры» 100% сыграют в групповом этапе Лиги Европы, а судьба еврокубкового сезона «синих» еще не решена.

Если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии, то «Челси» отправится в группу ЛЕ, а «Ньюкасл», который занял 7-ю позицию, выступит в Q4 Лиги конференций. Если же Кубок Англии заберет «Манчестер Юнайтед», то «красные дьяволы» отправятся в основу ЛЕ вместе с «Тоттенхэмом», а вот «Челси» – в Q4 Лиги конференций.

«Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в итоговой таблице чемпионата Англии.

«Борнмут» и Забарный – 12-е (48), «Эвертон» и Миколенко – 15-е (40), «Брентфорд» и Ярмолюк – 16-е (39).

Из АПЛ в Чемпионшип вылетели три команды: «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

АПЛ 2023/24. 38-й тур. 19 мая

Итоговая таблица АПЛ 2023/24

