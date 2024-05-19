Итоговая таблица АПЛ. Чемпион известен, кто вышел в еврокубки, кто вылетел?
«Манчестер Сити» завоевал титул чемпионата Англии 2023/24, набрав 91 очко
19 мая состоялись матчи последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24. Сезон в Англии официально завершен!
Чемпионом стал «Манчестер Сити», который набрал 91 очко. «Горожане» в десятый раз выиграли титул чемпионата Англии, в частности 4-й раз подряд.
«Арсенал» вместе с украинским защитником Александром Зинченко расположился на итоговой 2-й позиции. У подопечных Микеля Артеты 89 пунктов.
Тройку замкнул «Ливерпуль». У Юргена Клоппа и компании – 82 балла. К слову, немецкий специалист покидает пост «мерсисайдцев».
На 4-м месте чемпионат завершила «Астон Вилла» (68). Первые 4 команды АПЛ 2023/24 сыграют в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25.
Пятую строчку за собой сохранил «Тоттенхэм» (66). На 6-й кампанию завершил «Челси» с Михаилом Мудриком (63). «Шпоры» 100% сыграют в групповом этапе Лиги Европы, а судьба еврокубкового сезона «синих» еще не решена.
Если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии, то «Челси» отправится в группу ЛЕ, а «Ньюкасл», который занял 7-ю позицию, выступит в Q4 Лиги конференций. Если же Кубок Англии заберет «Манчестер Юнайтед», то «красные дьяволы» отправятся в основу ЛЕ вместе с «Тоттенхэмом», а вот «Челси» – в Q4 Лиги конференций.
«Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в итоговой таблице чемпионата Англии.
«Борнмут» и Забарный – 12-е (48), «Эвертон» и Миколенко – 15-е (40), «Брентфорд» и Ярмолюк – 16-е (39).
Из АПЛ в Чемпионшип вылетели три команды: «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».
АПЛ 2023/24. 38-й тур. 19 мая
- Арсенал – Эвертон – 2:1
- Брентфорд – Ньюкасл – 2:4
- Брайтон – Манчестер Сити – 0:2
- Бернли – Ноттингем Форест – 1:2
- Челси – Борнмут – 2:1
- Кристал Пэлас – Астон Вилла – 5:0
- Ливерпуль – Вест Хэм – 2:0
- Лутон Таун – Фулхэм – 2:4
- Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:1
- Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм – 0:3
Итоговая таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|38
|28
|7
|3
|96 - 34
|91
|2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91 - 29
|89
|3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86 - 41
|82
|4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76 - 61
|68
|5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74 - 61
|66
|6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77 - 63
|63
|7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85 - 62
|60
|8
|Манчестер Юнайтед
|38
|18
|6
|14
|57 - 58
|60
|9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60 - 74
|52
|10
|Кристал Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57 - 58
|49
|11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55 - 62
|48
|12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54 - 67
|48
|13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55 - 61
|47
|14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50 - 65
|46
|15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40 - 51
|40
|16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56 - 65
|39
|17
|Ноттингем Форест
|38
|9
|9
|20
|49 - 67
|32
|18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52 - 85
|26
|19
|Бёрнли
|38
|5
|9
|24
|41 - 78
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|38
|3
|7
|28
|35 - 104
|16
2023/24 = ✅ pic.twitter.com/saIB7tT4lz— Premier League (@premierleague) May 19, 2024
How the conclusion of this incredible 2023/24 season played out 👇 pic.twitter.com/sFPgkgqvZU— Premier League (@premierleague) May 19, 2024
The Wall of Champions 🏆— Premier League (@premierleague) May 19, 2024
8x @ManCity pic.twitter.com/xEnnyLFGUf
🏆 MAN CITY ARE CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/I84b66E2AG— Premier League (@premierleague) May 19, 2024
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