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Ипсвич Таун
21.12.2024 17:00 – FT 0 : 4
Ньюкасл
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Англия
22 декабря 2024, 02:25 | Обновлено 22 декабря 2024, 02:28
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Ипсвич – Ньюкасл – 0:4. Исак вколотил три. Видео голов и обзор матча

Команди зустрічалися у матчі 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги

22 декабря 2024, 02:25 | Обновлено 22 декабря 2024, 02:28
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Ипсвич – Ньюкасл – 0:4. Исак вколотил три. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря на стадионе «Портмен Роуд» встречались «Ипсвич» и «Ньюкасл».

«Сорокам» понадобилось всего 25 секунд, чтобы открыть счет в матче - это сделал Александер Исак.

Такое стремительное начало обеспечило игрокам «Ньюкасла» значительное психологическое преимущество.

В итоге Александер Исак оформил в этой игре хет-трик, а еще один гол добавил Джейкоб Мерфи.

После этой победы «Ньюкасл» поднялся на 7-ю строчку, тогда как «Ипсвич» остается на 18-й.

Английская Премьер-лига. 17-й тур. 21 декабря

Ипсвич – Ньюкасл – 0:4

Голы: Исак, 1, 45, 54, Мерфи, 32.

Видео голов и обзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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