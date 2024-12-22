Ипсвич – Ньюкасл – 0:4. Исак вколотил три. Видео голов и обзор матча

21 декабря на стадионе «Портмен Роуд» встречались «Ипсвич» и «Ньюкасл».

«Сорокам» понадобилось всего 25 секунд, чтобы открыть счет в матче - это сделал Александер Исак.

Такое стремительное начало обеспечило игрокам «Ньюкасла» значительное психологическое преимущество.

В итоге Александер Исак оформил в этой игре хет-трик, а еще один гол добавил Джейкоб Мерфи.

После этой победы «Ньюкасл» поднялся на 7-ю строчку, тогда как «Ипсвич» остается на 18-й.

Английская Премьер-лига. 17-й тур. 21 декабря

Ипсвич – Ньюкасл – 0:4

Голы: Исак, 1, 45, 54, Мерфи, 32.

Видео голов и обзор матча