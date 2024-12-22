Ипсвич – Ньюкасл – 0:4. Исак вколотил три. Видео голов и обзор матча
Команди зустрічалися у матчі 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги
21 декабря на стадионе «Портмен Роуд» встречались «Ипсвич» и «Ньюкасл».
«Сорокам» понадобилось всего 25 секунд, чтобы открыть счет в матче - это сделал Александер Исак.
Такое стремительное начало обеспечило игрокам «Ньюкасла» значительное психологическое преимущество.
В итоге Александер Исак оформил в этой игре хет-трик, а еще один гол добавил Джейкоб Мерфи.
После этой победы «Ньюкасл» поднялся на 7-ю строчку, тогда как «Ипсвич» остается на 18-й.
Английская Премьер-лига. 17-й тур. 21 декабря
Ипсвич – Ньюкасл – 0:4
Голы: Исак, 1, 45, 54, Мерфи, 32.
Видео голов и обзор матча
События матча
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