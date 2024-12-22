Брентфорд – Ноттингем Форест – 0:2. Гости - четвертые. Видео голов и обзор
Команды встретились в 17-м туре АПЛ
21 декабря в 17-м туре АПЛ «Брентфорд» принимал «Ноттингем Форест».
Хорошая игра гостей уже никого не удивляет. Такими темпами игроки «Ноттингем Форест» могут претендовать на квалификацию в еврокубки.
Игра против «Брентфорда» удалась «красно-белым».
На 38-й минуте Ола Айна открыл счет в матче, а на 51-й Энтони Эланга удвоил преимущество «Ноттингема».
Эта победа позволила «Ноттингем Форест» закрепиться на четвертом месте, а это, на минуточку, зона Лиги чемпионов.
Чемпионат Англии. 17-й тур
Брентфорд – Ноттингем Форест – 0:2
Голы: Айна, 38, Эланга, 51
Видео голов и обзор матча
События матча
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