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Брентфорд
21.12.2024 17:00 – FT 0 : 2
Ноттингем Форест
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Англия
22 декабря 2024, 01:50 | Обновлено 22 декабря 2024, 02:14
32
0

Брентфорд – Ноттингем Форест – 0:2. Гости - четвертые. Видео голов и обзор

Команды встретились в 17-м туре АПЛ

22 декабря 2024, 01:50 | Обновлено 22 декабря 2024, 02:14
32
0
Брентфорд – Ноттингем Форест – 0:2. Гости - четвертые. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря в 17-м туре АПЛ «Брентфорд» принимал «Ноттингем Форест».

Хорошая игра гостей уже никого не удивляет. Такими темпами игроки «Ноттингем Форест» могут претендовать на квалификацию в еврокубки.

Игра против «Брентфорда» удалась «красно-белым».

На 38-й минуте Ола Айна открыл счет в матче, а на 51-й Энтони Эланга удвоил преимущество «Ноттингема».

Эта победа позволила «Ноттингем Форест» закрепиться на четвертом месте, а это, на минуточку, зона Лиги чемпионов.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Брентфорд – Ноттингем Форест – 0:2

Голы: Айна, 38, Эланга, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ноттингем Форест).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Ола Айна (Ноттингем Форест).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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