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  4. ВИДЕО. Луис Суарес достиг отметки в 500 голов на клубном уровне
Major League Soccer
07 мая 2024, 14:28 |
300
0

ВИДЕО. Луис Суарес достиг отметки в 500 голов на клубном уровне

Уругваец стал лишь четвертым действующим футболистом со столь значимым достижением

07 мая 2024, 14:28 |
300
0
ВИДЕО. Луис Суарес достиг отметки в 500 голов на клубном уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес, отметившийся хет-триком в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2) в регулярном чемпионате MLS, достиг отметки в 500 голов за карьеру на клубном уровне.

Юбилейным, 500-м, стал второй гол Суареса в матче с «Нью-Йорком». Уругваец стал лишь четвертым действующим футболистом с 500 голами на клубном уровне. Кроме Суареса, таким достижением могут похвастаться Криштиану Роналду, его нынешний одноклубник Лионель Месси, а также Роберт Левандовски.

Добавим, что Суаресу для того, чтобы забить 501 мяч, потребовалось провести 815 матчей на клубном уровне.

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Юрій Вишневський Источник: ФК Барселона
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