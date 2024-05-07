ВИДЕО. Луис Суарес достиг отметки в 500 голов на клубном уровне

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес, отметившийся хет-триком в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2) в регулярном чемпионате MLS, достиг отметки в 500 голов за карьеру на клубном уровне.

Юбилейным, 500-м, стал второй гол Суареса в матче с «Нью-Йорком». Уругваец стал лишь четвертым действующим футболистом с 500 голами на клубном уровне. Кроме Суареса, таким достижением могут похвастаться Криштиану Роналду, его нынешний одноклубник Лионель Месси, а также Роберт Левандовски.

Добавим, что Суаресу для того, чтобы забить 501 мяч, потребовалось провести 815 матчей на клубном уровне.