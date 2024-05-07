ВИДЕО. Луис Суарес достиг отметки в 500 голов на клубном уровне
Уругваец стал лишь четвертым действующим футболистом со столь значимым достижением
Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес, отметившийся хет-триком в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2) в регулярном чемпионате MLS, достиг отметки в 500 голов за карьеру на клубном уровне.
Юбилейным, 500-м, стал второй гол Суареса в матче с «Нью-Йорком». Уругваец стал лишь четвертым действующим футболистом с 500 голами на клубном уровне. Кроме Суареса, таким достижением могут похвастаться Криштиану Роналду, его нынешний одноклубник Лионель Месси, а также Роберт Левандовски.
Добавим, что Суаресу для того, чтобы забить 501 мяч, потребовалось провести 815 матчей на клубном уровне.
500 goles en clubes, increíble 🤯— Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 6, 2024
Gracias @Nacional, @fcgroningen, @AFCAjax, @LFC, @FCBarcelona, @Atleti, @Gremio, @InterMiamiCF! ⚽️
Y gracias a todos ustedes por el apoyo de siempre! 🫶🏼 pic.twitter.com/wvMTv005sm
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