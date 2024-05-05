Major League Soccer05 мая 2024, 10:14 |
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Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 6:2. Видео голов и обзор матча
Луис Суарес оформил хет-трик, Лионель Месси сделал 5 ассистов
05 мая 2024, 10:14 |
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Состоялся поединок 12-го тура Major League Soccer, в котором играли лидер Восточной конференции «Интер Майами» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
Игра закончилась победой хозяев со счетом 6:2.
Лионель Месси записал в свой актив сразу 5 результативных передач, а также забил гол. Луис Суарес оформил хет-трик и сделал один ассист.
Major League Soccer. 12 тур
«Интер Майами» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 6:2
Голы: Рохас, 49, 62, Месси, 51, Суарес, 69, 75, 81 – Ванзейр, 30, Форсберг, 90+7, пен
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