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  4. Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 6:2. Видео голов и обзор матча
Major League Soccer
05 мая 2024, 10:14 |
533
0

Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 6:2. Видео голов и обзор матча

Луис Суарес оформил хет-трик, Лионель Месси сделал 5 ассистов

05 мая 2024, 10:14 |
533
0
Интер Майами – Нью-Йорк Ред Буллз – 6:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси (слева)

Состоялся поединок 12-го тура Major League Soccer, в котором играли лидер Восточной конференции «Интер Майами» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Игра закончилась победой хозяев со счетом 6:2.

Лионель Месси записал в свой актив сразу 5 результативных передач, а также забил гол. Луис Суарес оформил хет-трик и сделал один ассист.

Major League Soccer. 12 тур

«Интер Майами» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 6:2
Голы: Рохас, 49, 62, Месси, 51, Суарес, 69, 75, 81 – Ванзейр, 30, Форсберг, 90+7, пен

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Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Нью-Йорк Ред Буллз видео голов и обзор Интер Майами
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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