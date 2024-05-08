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  4. Сергей ПЕТЬКО: «Не знаю, что нас могло так оттолкнуть от плана на игру»
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 14:28 |
272
0

Сергей ПЕТЬКО: «Не знаю, что нас могло так оттолкнуть от плана на игру»

Полузащитник «Миная» прокомментировал поражение от «Вереса»

08 мая 2024, 14:28 |
272
0
Сергей ПЕТЬКО: «Не знаю, что нас могло так оттолкнуть от плана на игру»
ФК Минай. Сергей Петько

Полузащитник «Миная» Сергей Петько прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (1:3) в матче 27-го тура УПЛ:

«Разочарованы. Потратили много сил и эмоций – трудно комментировать результат встречи. Но должны двигаться дальше. Нужно настраиваться на заключительные матчи, нужно цепляться и бороться.

Не знаю, что нас могло так оттолкнуть от плана на игру. Почему мы потеряли цепочку игры, которая удавалась в начале?! Но борьба продолжается для нас. В нашей ситуации у нас все игры ключевые. Также еще были противоречивые судейские решения не в нашу сторону, как по мне. Но это уже история – двигаемся дальше».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
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