Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Бегут в меньшинстве забивать. Тоже мне Месси и Роналду»
Главный тренер «Миная» жестко раскритиковал подопечных за игру с «Вересом»
Главный тренер закарпатского «Миная» Желько Любенович на пресс-конференции после проигранного матча ровенскому «Вересу» (1:3) не сдерживал своих эмоций.
«Приветствую «Верес» с победой. Это была хорошая игра от ровенчан. А мы сегодня не выглядели равным им соперником. Они нас полностью обыграли и заслуженно победили.
Мы играли только до забитого мяча в первом тайме. После этого все развалилось. То, о чем мы договаривались в раздевалке, футболисты вообще не выполняли. Играли каждый в свою игру. Вернулись на тот уровень, который был у команды до моего прихода.
«Верес» нанес 25 ударов в сторону ворот. А мы сыграли ужасно. Не знаю, о чем думают футболисты. Мы снова испугались. Так было в матче против «Оболони», так было сейчас. Когда у нас был шанс выиграть, мы им снова не воспользовались.
Я не опускаю руки. Мы будем бороться до конца. Но сейчас не все зависит от нас. С такой игрой мы ничего не добьемся.
Второй тайм – я голос потерял! У нас на одного игрока меньше, потому что футболист лежит на поле. Я кричу – выбейте мяч! А они в меньшинстве бегут забивать! Тоже мне Месси и Роналду! Вместо этого – атака в наши ворота и гол.
Что касается пенальти, не считаю это фолом. Мяч попал в руку. После этого игра завершилась, – сказал Любенович.
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