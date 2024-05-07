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Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 05:00 | Обновлено 07 мая 2024, 05:46
383
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Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Бегут в меньшинстве забивать. Тоже мне Месси и Роналду»

Главный тренер «Миная» жестко раскритиковал подопечных за игру с «Вересом»

07 мая 2024, 05:00 | Обновлено 07 мая 2024, 05:46
383
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Бегут в меньшинстве забивать. Тоже мне Месси и Роналду»
НК Верес. Желько Любенович

Главный тренер закарпатского «Миная» Желько Любенович на пресс-конференции после проигранного матча ровенскому «Вересу» (1:3) не сдерживал своих эмоций.

«Приветствую «Верес» с победой. Это была хорошая игра от ровенчан. А мы сегодня не выглядели равным им соперником. Они нас полностью обыграли и заслуженно победили.

Мы играли только до забитого мяча в первом тайме. После этого все развалилось. То, о чем мы договаривались в раздевалке, футболисты вообще не выполняли. Играли каждый в свою игру. Вернулись на тот уровень, который был у команды до моего прихода.

«Верес» нанес 25 ударов в сторону ворот. А мы сыграли ужасно. Не знаю, о чем думают футболисты. Мы снова испугались. Так было в матче против «Оболони», так было сейчас. Когда у нас был шанс выиграть, мы им снова не воспользовались.

Я не опускаю руки. Мы будем бороться до конца. Но сейчас не все зависит от нас. С такой игрой мы ничего не добьемся.

Второй тайм – я голос потерял! У нас на одного игрока меньше, потому что футболист лежит на поле. Я кричу – выбейте мяч! А они в меньшинстве бегут забивать! Тоже мне Месси и Роналду! Вместо этого – атака в наши ворота и гол.

Что касается пенальти, не считаю это фолом. Мяч попал в руку. После этого игра завершилась, – сказал Любенович.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
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