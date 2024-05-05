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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 23:05 |
154
0

Где смотреть онлайн суперматч Чемпионата Украины Шахтер – Динамо

11 мая в 18:00 пройдет центральный матч 28-го тура УПЛ

05 мая 2024, 23:05 |
154
0
Где смотреть онлайн суперматч Чемпионата Украины Шахтер – Динамо
УПЛ

В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо».

Игра состоится на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано в 18:00.

К началу 28-го тура «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 67 очков. «Динамо» занимает вторую строчку, сыграв 27 матчей и набрав 63 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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