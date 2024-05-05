Украина. Премьер лига05 мая 2024, 23:05 |
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Где смотреть онлайн суперматч Чемпионата Украины Шахтер – Динамо
11 мая в 18:00 пройдет центральный матч 28-го тура УПЛ
05 мая 2024, 23:05 |
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В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо».
Игра состоится на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано в 18:00.
К началу 28-го тура «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 67 очков. «Динамо» занимает вторую строчку, сыграв 27 матчей и набрав 63 очка.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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