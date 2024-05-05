Где смотреть онлайн суперматч Чемпионата Украины Шахтер – Динамо

В субботу, 11 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо».

Игра состоится на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано в 18:00.

К началу 28-го тура «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 67 очков. «Динамо» занимает вторую строчку, сыграв 27 матчей и набрав 63 очка.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV