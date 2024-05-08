КРООС: «Ответная игра с Баварией – не что иное, как финал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии». Команды сыграют в Мадриде 8 мая, в первой игре была зафиксирована ничья — 2:2.

«Не нужно заниматься математикой. Это то, чего мы всегда хотим — сыграть в финале. И эта игра — не что иное, как финал.

Конечно, мы попытаемся использовать тот факт, что мы будем играть дома, как преимущество. Я надеюсь, что это будет преимуществом. Но на этом уровне редко бывает, чтобы другая команда была запугана до такой степени, что не могла демонстрировать свой футбол», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.