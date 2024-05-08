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  4. КРООС: «Ответная игра с Баварией – не что иное, как финал»
Лига чемпионов
08 мая 2024, 14:06 |
94
0

КРООС: «Ответная игра с Баварией – не что иное, как финал»

Полузащитник Реала — о полуфинале Лиги чемпионов

08 мая 2024, 14:06 |
94
0
КРООС: «Ответная игра с Баварией – не что иное, как финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии». Команды сыграют в Мадриде 8 мая, в первой игре была зафиксирована ничья — 2:2.

«Не нужно заниматься математикой. Это то, чего мы всегда хотим — сыграть в финале. И эта игра — не что иное, как финал.

Конечно, мы попытаемся использовать тот факт, что мы будем играть дома, как преимущество. Я надеюсь, что это будет преимуществом. Но на этом уровне редко бывает, чтобы другая команда была запугана до такой степени, что не могла демонстрировать свой футбол», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

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Тони Кроос Реал Мадрид Бавария Реал - Бавария Лига чемпионов
Юрій Вишневський
Юрій Вишневський Sport.ua
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