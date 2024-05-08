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Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 15:26 |
516
1

ОФИЦИАЛЬНО. Рух просит УАФ заменить арбитра матча против Оболони

На поединок назначен Александр Шандор

08 мая 2024, 15:26 |
516
1
ОФИЦИАЛЬНО. Рух просит УАФ заменить арбитра матча против Оболони
ФК Верес. Александр Шандор

Львовский «Рух» официально сообщил о том, что отправил в Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) письмо с просьбой заменить главного арбитра предстоящего матча УПЛ против киевской «Оболони».

«Рух» объясняет свою просьбу тем, что Шандор представляет город Львов. Этот факт может создать дополнительное давление как обе команды-участницы поединка, так и на самого судью.

Матч 28-го тура «Оболонь» – «Рух» состоится в ближайшую субботу, 11 мая в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Начало поединка – в 15:30.

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Рух Львов Оболонь Киев Оболонь - Рух Александр Шандор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейские назначения судьи (арбитры) Комитет арбитров УАФ
Олег Дидух Источник: ФК Рух Львов
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