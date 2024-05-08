ОФИЦИАЛЬНО. Рух просит УАФ заменить арбитра матча против Оболони

Львовский «Рух» официально сообщил о том, что отправил в Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) письмо с просьбой заменить главного арбитра предстоящего матча УПЛ против киевской «Оболони».

«Рух» объясняет свою просьбу тем, что Шандор представляет город Львов. Этот факт может создать дополнительное давление как обе команды-участницы поединка, так и на самого судью.

Матч 28-го тура «Оболонь» – «Рух» состоится в ближайшую субботу, 11 мая в Киеве на стадионе «Оболонь Арена». Начало поединка – в 15:30.