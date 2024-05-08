Экс-коллега Фоменко рассказал, почему Украина провалила Евро-2016
Юрий Сивуха считает, что решающей была недооценка соперника
Юрий Сивуха, экс-коллега главного тренера сборной Украины по футболу Михаила Фоменко, рассказал, почему «сине-желтые» провалили Евро-2016.
– Самый высокий успех Михаила Фоменко как тренера, это когда он вывел «сине-желтых» на Евро-2016. Почему команда неудачно сыграла во Франции?
– Это очень длинный и тяжелый разговор. Лично я не сказал бы, что сборная провалила тот турнир. Соперники, за исключением Германии, были равными. Но, получилось так, что мы не выдержали напряжения того момента. Ключевой была игра с Северной Ирландией. Ребята просто недооценили соперника. Как ни убеждал их Фоменко в том, что игра будет сложной и тяжелой, они этого не услышали. Ехали на матч, думая, что быстро забьют и на классе обыграют соперника. Но те бились за мяч на каждом участке поля – тяжело было нам.
– Фоменко тяжело переживал неудачные игры команды на Евро-2016?
– Вы знаете, как бы трудно ни было, Михаил Иванович всегда умел держать себя в руках. Что там на душе, по нему не было видно.
Напомним, 29 апреля ушел из жизни Михаил Фоменко.
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