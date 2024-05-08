Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-коллега Фоменко рассказал, почему Украина провалила Евро-2016
Чемпионат Европы
08 мая 2024, 14:48 |
738
0

Экс-коллега Фоменко рассказал, почему Украина провалила Евро-2016

Юрий Сивуха считает, что решающей была недооценка соперника

08 мая 2024, 14:48 |
738
0
Экс-коллега Фоменко рассказал, почему Украина провалила Евро-2016
Юрий Сивуха

Юрий Сивуха, экс-коллега главного тренера сборной Украины по футболу Михаила Фоменко, рассказал, почему «сине-желтые» провалили Евро-2016.

– Самый высокий успех Михаила Фоменко как тренера, это когда он вывел «сине-желтых» на Евро-2016. Почему команда неудачно сыграла во Франции?

– Это очень длинный и тяжелый разговор. Лично я не сказал бы, что сборная провалила тот турнир. Соперники, за исключением Германии, были равными. Но, получилось так, что мы не выдержали напряжения того момента. Ключевой была игра с Северной Ирландией. Ребята просто недооценили соперника. Как ни убеждал их Фоменко в том, что игра будет сложной и тяжелой, они этого не услышали. Ехали на матч, думая, что быстро забьют и на классе обыграют соперника. Но те бились за мяч на каждом участке поля – тяжело было нам.

– Фоменко тяжело переживал неудачные игры команды на Евро-2016?

– Вы знаете, как бы трудно ни было, Михаил Иванович всегда умел держать себя в руках. Что там на душе, по нему не было видно.

Напомним, 29 апреля ушел из жизни Михаил Фоменко.

По теме:
Лёв рассказал, что сделал первым делом после победы Германии на ЧМ-2014
На каком месте Ребров? Рейтинг коучей сборных, которые сыграют на Евро-2024
Началась продажа билетов на спарринг сборной Украины против Польши
Юрий Сивуха Михаил Фоменко сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Польши по футболу Евро-2016
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Футбол | 08 мая 2024, 00:12 16
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?
Луческу может неожиданно вернуться в Динамо Киев. На какую должность?

Мирча может занять должность генерального директора киевского клуба

Экс-владельцу Днепра объявлено подозрение в организации заказного убийства
Футбол | 08 мая 2024, 11:06 14
Экс-владельцу Днепра объявлено подозрение в организации заказного убийства
Экс-владельцу Днепра объявлено подозрение в организации заказного убийства

Игоря Коломойского ранее подозревали в легализации имущества, полученного мошенническим путем

Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Футбол | 07.05.2024, 23:57
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Звезда Реала дал важный совет Лунину перед суперматчем с Баварией в ЛЧ
Футбол | 08.05.2024, 13:50
Звезда Реала дал важный совет Лунину перед суперматчем с Баварией в ЛЧ
Звезда Реала дал важный совет Лунину перед суперматчем с Баварией в ЛЧ
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Футбол | 08.05.2024, 00:29
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
Гвоздик рассказал, почему многие украинцы больше не любят Ломаченко
06.05.2024, 14:13 5
Бокс
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
08.05.2024, 06:45 41
Футбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 10
Бокс
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем