Звезда Реала дал важный совет Лунину перед суперматчем с Баварией в ЛЧ

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее в Мюнхене на «Альянц Арене» первая игра завершилась вничью (2:2).

Накануне матча звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем провел разговор с Андреем Луниным, и рассказал, куда будет бить пенальти нападающий «Баварии» Гарри Кейн, если дело дойдет снова до одиннадцатиметрового в этом поединке. Беллингем и Кейн вместе играют за сборную Англии.

«На этот раз он будет пробивать в левый угол от вратаря», – сказал Беллингем Лунину.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.