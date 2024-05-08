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Лига чемпионов
08 мая 2024, 13:50 |
1018
0

Звезда Реала дал важный совет Лунину перед суперматчем с Баварией в ЛЧ

Джуд Беллингем провел разговор с украинским вратарем

08 мая 2024, 13:50 |
1018
0
Звезда Реала дал важный совет Лунину перед суперматчем с Баварией в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее в Мюнхене на «Альянц Арене» первая игра завершилась вничью (2:2).

Накануне матча звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем провел разговор с Андреем Луниным, и рассказал, куда будет бить пенальти нападающий «Баварии» Гарри Кейн, если дело дойдет снова до одиннадцатиметрового в этом поединке. Беллингем и Кейн вместе играют за сборную Англии.

«На этот раз он будет пробивать в левый угол от вратаря», – сказал Беллингем Лунину.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

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Джуд Беллингем Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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