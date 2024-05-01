ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет бить пенальти

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2. За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

Украинский вратарь пропустил второй гол от «Баварии» с пенальти. Перед ударом одиннадцатиметрового телекамеры сняли момент, как звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем показывает Лунину, куда будет пробивать Кейн, однако Андрей решил прыгать в другой угол ворот. Кейн и Беллингем вместе играют за сборную Англии.

Ранее сообщалось, что Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна.

ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет пробивать пенальти.