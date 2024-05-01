ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет бить пенальти
Джуд Беллингем угадал, куда будет пробивать соперник
30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.
Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2. За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.
Украинский вратарь пропустил второй гол от «Баварии» с пенальти. Перед ударом одиннадцатиметрового телекамеры сняли момент, как звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем показывает Лунину, куда будет пробивать Кейн, однако Андрей решил прыгать в другой угол ворот. Кейн и Беллингем вместе играют за сборную Англии.
Ранее сообщалось, что Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна.
ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет пробивать пенальти.
Bellingham le dijo a Lunin a donde cobraría el penal Kane pero Lunin no lo vio 🥲🥲🥲 pic.twitter.com/z2Dl5vqCCT— MT (@MadridTotal_) May 1, 2024
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