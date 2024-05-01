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Лига чемпионов
01 мая 2024, 08:40 |
2590
1

ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет бить пенальти

Джуд Беллингем угадал, куда будет пробивать соперник

01 мая 2024, 08:40 |
2590
1
ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет бить пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграли «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок прошел в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился вничью – 2:2. За «Реал» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

Украинский вратарь пропустил второй гол от «Баварии» с пенальти. Перед ударом одиннадцатиметрового телекамеры сняли момент, как звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем показывает Лунину, куда будет пробивать Кейн, однако Андрей решил прыгать в другой угол ворот. Кейн и Беллингем вместе играют за сборную Англии.

Ранее сообщалось, что Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна.

ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет пробивать пенальти.

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Джуд Беллингем фото Бавария пенальти Реал Мадрид Гарри Кейн Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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D. K.
Напідсказував? видно після удару як Лунін був розчарований (схоже хотів в інший бік стрибати) а чорний хлопець "напідсказував")
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