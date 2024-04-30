30 апреля проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Бавария» и «Реал».

Поединок проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

На 57-й минуте звездный английский форвард хозяев Гарри Кейн реализовал пенальти, забив Лунину.

Перед 11-метровым защитник «сливочных» Антонио Рюдигер дал подсказку Андрею, куда будет бить Кейн.

В итоге Андрей прыгнул в правый угол, а Гарри пробил в левый.

ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна