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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 01 мая 2024, 00:05
2514
9

ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна

Андрей пропустил от Гарри, который реализовал 11-метровый в матче Бавария – Реал

30 апреля 2024, 23:29 | Обновлено 01 мая 2024, 00:05
2514
9
ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Бавария» и «Реал».

Поединок проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

На 57-й минуте звездный английский форвард хозяев Гарри Кейн реализовал пенальти, забив Лунину.

Перед 11-метровым защитник «сливочных» Антонио Рюдигер дал подсказку Андрею, куда будет бить Кейн.

В итоге Андрей прыгнул в правый угол, а Гарри пробил в левый.

ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Alehandro
Ой, ви там знаєте, що саме він йому підказав... може він сказав, що кейн призупиниться перед самим ударом, а Лунін все одно повівся.
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+1
Первый Среди Равных
Не треба оцих "мудрих" настанов і підказок. Знайшовся великий спеціаліст і аксакал і ванга в одному флаконі, Рюдігер. Один раз вгадав і вже учить Луніна як в воротах стояти. Андрій - воротар, він хай грає і вирішує, і відповідає. Насовєтують зараз різні рюдігери в який бік стрибати, а потім за все відповідальність несе всеодно Лунін. 
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0
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Harun Bakircioğlu
Вот же нехороший человек 
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0
Первый Среди Равных
треба не стрибати куди попало, а стрибати туди куди полетів мяч.
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-3
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