ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна
Андрей пропустил от Гарри, который реализовал 11-метровый в матче Бавария – Реал
30 апреля проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Бавария» и «Реал».
Поединок проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
На 57-й минуте звездный английский форвард хозяев Гарри Кейн реализовал пенальти, забив Лунину.
Перед 11-метровым защитник «сливочных» Антонио Рюдигер дал подсказку Андрею, куда будет бить Кейн.
В итоге Андрей прыгнул в правый угол, а Гарри пробил в левый.
ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна
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