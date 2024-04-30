ВИДЕО. Гарри Кейн забил пенальти Лунину и вывел Баварию вперед

30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

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Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос играет украинский вратарь Андрей Лунин.

После перерыва Бавария перевернула игру. Гарри Кейн забил пенальти Лунину и вывел Баварию вперед (2:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Баварии и Реала

ГОЛ! 2:1. Гарри Кейн, 57 мин (пен).