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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:35
1013
0

ВИДЕО. Гарри Кейн забил пенальти Лунину и вывел Баварию вперед

После перерыва Бавария перевернула игру с Реалом в полуфинале ЛЧ

30 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:35
1013
0
ВИДЕО. Гарри Кейн забил пенальти Лунину и вывел Баварию вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос играет украинский вратарь Андрей Лунин.

После перерыва Бавария перевернула игру. Гарри Кейн забил пенальти Лунину и вывел Баварию вперед (2:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Баварии и Реала

ГОЛ! 2:1. Гарри Кейн, 57 мин (пен).

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Бавария Реал Мадрид Лерой Сане Андрей Лунин видео голов и обзор Бавария - Реал Лига чемпионов Гарри Кейн пенальти
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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