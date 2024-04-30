Лига чемпионов30 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:35
1013
0
ВИДЕО. Гарри Кейн забил пенальти Лунину и вывел Баварию вперед
После перерыва Бавария перевернула игру с Реалом в полуфинале ЛЧ
30 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:35
1013
0
30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос играет украинский вратарь Андрей Лунин.
После перерыва Бавария перевернула игру. Гарри Кейн забил пенальти Лунину и вывел Баварию вперед (2:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Баварии и Реала
ГОЛ! 2:1. Гарри Кейн, 57 мин (пен).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 апреля 2024, 18:55 7
Алексей Сливченко – об аренде молодого венесуэльского бомбардира «горняков» в «Цинциннати»
Хоккей | 30 апреля 2024, 14:44 18
Команда Христича оформила в ворота соперника 9 шайб
Футбол | 30.04.2024, 23:52
Футбол | 30.04.2024, 19:00
Снукер | 30.04.2024, 06:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.04.2024, 07:12 7
30.04.2024, 12:00 8
29.04.2024, 00:15
29.04.2024, 03:23 8
29.04.2024, 14:53 14
30.04.2024, 00:10 1
29.04.2024, 06:32 13
29.04.2024, 22:31 3