В чем дело? Рефери поединка ПСЖ – Боруссия Д расплакался после матча

Вчера итальянский рефери Даниэле Орсато был главным арбитром матча полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Боруссией» Дортмунд. Многие заметили, что, дав финальный свисток в матче, Орсато расплакался.

Дело в том, что это был его последний в карьере матч в Лиге чемпионов. Очевидно, итальянцу уже сообщили, что финал обслуживать будет не он. Впереди Орсато ждет работа на Евро-2024, после чего 48-летний рефери выйдет на пенсию.

Орсато стал арбитром ФИФА в 2010 году. С тех пор регулярно работал на чемпионатах мира и Европы, а также на матчах еврокубков. В 2020 году обслуживал финал Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». По итогам того года был признан лучшим арбитром мира по версии IFFHS.

Referee Daniele Orsato was in tears after the PSG-Dortmund game last night. It was the last Champions League match he officiated. He wants to retire after the Euros.



— @JosRodriguez37 pic.twitter.com/8heMvY9GKM