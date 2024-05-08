Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В чем дело? Рефери поединка ПСЖ – Боруссия Д расплакался после матча
Лига чемпионов
08 мая 2024, 14:55 |
1776
1

В чем дело? Рефери поединка ПСЖ – Боруссия Д расплакался после матча

Для Даниэле Орсато это был последний матч в Лиге чемпионов

08 мая 2024, 14:55 |
1776
1
В чем дело? Рефери поединка ПСЖ – Боруссия Д расплакался после матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера итальянский рефери Даниэле Орсато был главным арбитром матча полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Боруссией» Дортмунд. Многие заметили, что, дав финальный свисток в матче, Орсато расплакался.

Дело в том, что это был его последний в карьере матч в Лиге чемпионов. Очевидно, итальянцу уже сообщили, что финал обслуживать будет не он. Впереди Орсато ждет работа на Евро-2024, после чего 48-летний рефери выйдет на пенсию.

Орсато стал арбитром ФИФА в 2010 году. С тех пор регулярно работал на чемпионатах мира и Европы, а также на матчах еврокубков. В 2020 году обслуживал финал Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ». По итогам того года был признан лучшим арбитром мира по версии IFFHS.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рух просит УАФ заменить арбитра матча против Оболони
КРООС: «Ответная игра с Баварией – не что иное, как финал»
Звезда Реала дал важный совет Лунину перед суперматчем с Баварией в ЛЧ
Даниэле Орсато судьи (арбитры) Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д фото
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 08 мая 2024, 03:10 0
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос

12 мая в австралийском Перте пройдет поединок за титулы IBF и IBO

Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Футбол | 08 мая 2024, 06:45 40
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить
Выход Шахтера в основу ЛЧ – под вопросом. Боруссия Д может все испортить

При триумфе Боруссии Д место обладателя трофея может стать не вакантным

Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Футбол | 08.05.2024, 11:40
Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Реал – Бавария. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
Футбол | 08.05.2024, 00:50
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Тимощук? Не хотел бы его даже видеть»
Футбол | 08.05.2024, 12:52
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Тимощук? Не хотел бы его даже видеть»
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Тимощук? Не хотел бы его даже видеть»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vadym Shcherban
Плакав, бо взнав, який був коф на 4 каркаси від псж, а він не поставив...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
07.05.2024, 07:20 34
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
08.05.2024, 07:01 3
Футбол
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
Украинского футболиста клуба Первой лиги с вокзала забрали работники ТЦК
08.05.2024, 00:29 40
Футбол
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем