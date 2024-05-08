Кьеза готов обсуждать свой трансфер из Ювентуса в Рому

26-летний полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза не против в ближайшее трансферное окно сменить клубную прописку.

Римская «Рома» сделала хавбека своей приоритетной трансферной целью, а главный тренер «волков» Даниэле Де Росси уже несколько раз встречался с игроком, с которым у него прекрасные отношения еще с Евро-2020, когда нынешний наставник «Ромы» работал в тренерском штабе сборной Италии.

Отмечается, что Федерико объяснил тренеру, что готов обсуждать трансфер, правда, при этом и «Ювентус» не готов отступать и планирует предложить Кьезе продлить контракт, заканчивающийся следующим летом.

Добавим, что в нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ювентус» в чемпионате и Кубке Италии 33 матча, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.