Гаэль Монфис – Тьягу Монтейру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го круга в Риме
8 мая французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) начнет выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.
В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против Тьягу Монтейру из Бразилии (№106 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Николы Пьетранджели после матча Парри – Блинкова. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Это будет 4-й матч теннисистов, Монфис выиграл один раз.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Джордана Томпсона (№35 ATP).
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