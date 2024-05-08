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  4. Гаэль Монфис – Тьягу Монтейру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 мая 2024, 10:48 |
128
0

Гаэль Монфис – Тьягу Монтейру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го круга в Риме

08 мая 2024, 10:48 |
128
0
Гаэль Монфис – Тьягу Монтейру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

8 мая французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) начнет выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против Тьягу Монтейру из Бразилии (№106 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Николы Пьетранджели после матча Парри – Блинкова. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-й матч теннисистов, Монфис выиграл один раз.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Джордана Томпсона (№35 ATP).

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Гаэль Монфис смотреть онлайн ATP Рим Тьягу Монтейру
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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