Гаэль Монфис – Тьягу Монтейру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 мая французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) начнет выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против Тьягу Монтейру из Бразилии (№106 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Николы Пьетранджели после матча Парри – Блинкова. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Это будет 4-й матч теннисистов, Монфис выиграл один раз.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Джордана Томпсона (№35 ATP).

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