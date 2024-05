Романо: легенда Боруссии Д хочет продолжить карьеру в MLS

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс намерен продолжить карьеру в одном из клубов MLS, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на слова экс-хавбека «Манчестер Сити» Самира Насри.

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 млн евро. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны, а также в нынешнем сезоне вышел в финал Лиги чемпионов.

🚨🇺🇸 Marco Reus, considering to move to MLS after leaving Borussia Dortmund as free agent at the end of the season.



Samir Nasri revealed on Canal+ that Reus told him about potential MLS move as talks already took place. 👀🇩🇪 pic.twitter.com/Zjz4BTjwJS