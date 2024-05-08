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Германия
08 мая 2024, 14:47 | Обновлено 08 мая 2024, 15:20
393
0

Романо: легенда Боруссии Д хочет продолжить карьеру в MLS

Марко Ройс покинет Дортмунд этим летом на правах свободного агента

08 мая 2024, 14:47 | Обновлено 08 мая 2024, 15:20
393
0
Романо: легенда Боруссии Д хочет продолжить карьеру в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс намерен продолжить карьеру в одном из клубов MLS, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на слова экс-хавбека «Манчестер Сити» Самира Насри.

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 39 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 млн евро. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны, а также в нынешнем сезоне вышел в финал Лиги чемпионов.

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Юрій Вишневський Источник: Фабрицио Романо
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