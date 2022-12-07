Фернанду САНТУШ: «Криштиану Роналду проявил себя как настоящий капитан»

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022:

«Не идеальный матч, но это был очень успешный вечер. Настрой, концентрация в каждый момент игры. Это была отличная игра, но сейчас самое главное – не потерять этот настрой.

Почему в старте вышел Гонсалу Рамуш вместо Криштиану Роналду? Я уже объяснил это, не буду объяснять это снова. Это разные игроки.

Конфликт с Роналду? У нас нет никаких проблем. Мы знаем друг друга много лет и отлично работаем. Тренер должен уметь принимать решения. И эта ситуация не изменит наших отношений. Я уже все объяснил. А Криштиану проявил себя как настоящий капитан».

21-летний Гонсалу Рамуш, выйдя в основе вместо Криштиану Роналду, оформил первый хет-трик на ЧМ-2022. Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022, где сыграет против команды Марокко.