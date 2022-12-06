Чемпионат мира
06.12.2022, FT 6 : 1
Чемпионат мира06 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:06
7694
5
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2022
06 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:06
7694
5
Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Гонсалу Рамуш, 17 мин.
ГОЛ! 2:0. Пепе, 33 мин.
ГОЛ! 3:0. Гонсалу Рамуш, 51 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Португалия).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Швейцария).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Португалия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе (Португалия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
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Комментарии 5
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Португальцам дико фартит - сначала Сев. Македония выбивает для них Италию, теперь Япония с Марокко убирает с пути в полуфинал Германию и Испанию.
Показать Скрыть 1 ответ
якось без кантонного лікаря не дуже у швейцарців що виходить.
Як медом намазали. Порадували поргальці, так порадували. Вкатали в д..мо кабінетних кантонів.
Надеюсь у марроканцев получиться лучше подготовиться к латиносам.
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