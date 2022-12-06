Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Чемпионат мира
Португалия
06.12.2022, FT 6 : 1
Швейцария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
06 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:06
7694
5

Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2022

06 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 07 декабря 2022, 00:06
7694
5
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 декабря, проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Португалии и Швейцарии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Гонсалу Рамуш, 17 мин.

ГОЛ! 2:0. Пепе, 33 мин.

ГОЛ! 3:0. Гонсалу Рамуш, 51 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Португалия).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Швейцария).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Португалия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе (Португалия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
По теме:
Полузащитник сборной Хорватии побил свой же рекорд на чемпионатах мира
Источник: Тухель может заменить Флика у руля сборной Германии
Сборная Марокко – четвертая африканская команда в 1/4 финала в истории ЧМ
сборная Португалии по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 по футболу Португалия - Швейцария видео голов и обзор Гонсалу Рамуш
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
Биатлон | 06 декабря 2022, 13:46 6
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира
17-летняя Меркушина - впервые в составе сборной Украины на Кубок мира

Александра получит шанс показать себя на Кубке мира

Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Футбол | 06 декабря 2022, 19:50 42
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко
Нефартовые. Испания покидает ЧМ-2022, проиграв по пенальти Марокко

Команда Луиса Энрике не подтвердила статус фаворита матча 1/8 финала

Бенефис Рамуша и четверть тайма Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
Футбол | 06.12.2022, 22:54
Бенефис Рамуша и четверть тайма Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
Бенефис Рамуша и четверть тайма Роналду. Португалия уничтожила Швейцарию
Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0). Фиаско Фурии Роха. Видеообзор матча
Футбол | 06.12.2022, 20:45
Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0). Фиаско Фурии Роха. Видеообзор матча
Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0). Фиаско Фурии Роха. Видеообзор матча
ВИДЕО. Без Роналду лучше. Гонсало Рамуш оформил дубль в матче со Швейцарией
Футбол | 06.12.2022, 22:17
ВИДЕО. Без Роналду лучше. Гонсало Рамуш оформил дубль в матче со Швейцарией
ВИДЕО. Без Роналду лучше. Гонсало Рамуш оформил дубль в матче со Швейцарией
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Flashback
Португальцам дико фартит - сначала Сев. Македония выбивает для них Италию, теперь Япония с Марокко убирает с пути в полуфинал Германию и Испанию.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Istm
якось без кантонного лікаря не дуже у швейцарців що виходить.
Ответить
+1
Avaksi
Як медом намазали. Порадували поргальці, так порадували. Вкатали в д..мо кабінетних кантонів.  
Ответить
+1
Brian
Надеюсь у марроканцев получиться лучше подготовиться к латиносам.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
06.12.2022, 11:11
Биатлон
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
Первая серия пенальти на ЧМ-2022. Хорватия прошла Японию
05.12.2022, 19:44 30
Футбол
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
Тите в поединке с Южной Кореей выпустил на поле третьего вратаря
05.12.2022, 23:00 1
Футбол
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
05.12.2022, 09:45 1
Бокс
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
Узбекский игрок уступит 7-й номер Роналду
05.12.2022, 17:59 1
Футбол
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
Это криминал. Стерлинг экстренно улетел из Катара в Лондон. Что случилось?
05.12.2022, 06:05 12
Футбол
Атакован очередной аэродром в россии. На этот раз в Курске
Атакован очередной аэродром в россии. На этот раз в Курске
06.12.2022, 10:06
Война
Александр УСИК: «Главное – мотор, а не рама. Я буду тренироваться»
Александр УСИК: «Главное – мотор, а не рама. Я буду тренироваться»
05.12.2022, 12:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности