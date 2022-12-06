Во вторник, 6 декабря, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2022, в котором сыграют Португалия и Швейцария. Стартовый свисток мексиканского рефери Сезара Артуро Рамоса Паласуэлоса из Кульякана прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Португалия



Сборная Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре начала сразу с высокого старта, обыграв Гану в эффектной дуэли с интригой до последних секунд (3:2), после чего уже по итогам победы над Уругваем во втором туре (2:0) стало очевидно, что первое место в квартете H от «европейских селесао» уже точно никуда не уйдет. Команда Фернанду Сантуша при этом прекрасно понимала, что итоговая вторая строчка будет стоить ей необходимости противостоять Бразилии, а что «пентакампеоне» могут сделать со своими соперниками в нынешних кондициях, теперь хорошо знает Южная Корея, которая сенсационно обыграла «крестоносцев» в последнем туре (2:1).

Несмотря на достигнутый результат, амбиций завоевать Кубок мира непосредственно на футбольном поле португальцы так и не показали. Команда Сантуша, несмотря на звездный состав в линии атаки, все равно испытывала присущие ей проблемы с реализацией. При этом, конфликт вокруг Криштиану Роналду, который сопровождал начало мундиаля, на данный момент совершенно не дает о себе знать в плане результатов выступлений команды. Это достижение также можно отнести к положительным результатам работы тренерского штаба. Недостаток мотивации на фоне не самых статусных и оптимальных по уровню кондиций соперников мотивировал Португалию не тратить лишние силы на достижение результата на групповом этапе, однако теперь у Криштиану и компании нет права на ошибку.

Швейцария



Безусловная поддержка со стороны украинских болельщиков в адрес сборной Швейцарии в ее заключительном матче на групповом этапе против Сербии в конце концов сыграла на руку «Нати» (3:2), хотя несколько раз команды чуть не скатились до рукопашного противостояния в политической дуэли. Этот результат был ключевым для команды Мурата Якина в плане борьбы за вторую строчку сразу после Бразилии, которой они все-таки уступили во время очного противостояния (0:1). Не стоит также забывать, что начинался турнир для страны с тяжелой победы над Камеруном (1:0), поэтому фактор совокупной нагрузки на футболистов может выстрелить далеко не в самый подходящий момент.

Что понравилось в игре Швейцарии за это время, так это отсутствие ярко выраженного лидера коллектива, тогда как эта роль поочередно передается между всеми игроками команды. Против Сербии, например, прогнозируемо зажигали Гранит Джака и Джердан Шакири, хотя против бразильцев неплохо показал себя Джибриль Соу, а победу над африканской сборной принес Бриэль Эмболо. Интересно, что за один только матч против сербов швейцарцы нанесли ударов по воротам больше, чем за две предыдущие игры вместе взятых, при том, что против «пентакампеонов» вообще не били в створ. Это подсказывает нам тактику низкого блока, которую может избрать команда Якина в предстоящей игре, и которая уже позволяла ей в июне этого года обыгрывать Португалию на своем поле (1:0).

Ориентировочные составы



Португалия: Кошта – Канселу, Диаш, Пепе, Далот – Карвалью, Невеш, Б. Силва – Б. Фернандеш – Роналду, Фелиш.

Швейцария: Зоммер – Родригес, Шер, Аканжи, Видмер – Джака, Фройлер – Варгас, Соу, Шакири – Эмболо.

Не сыграют: Данилу, Мендеш – ...

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке сильнейшего определят только в дополнительное время. Нашей ставкой будет позиция – Победитель матча определится в дополнительное время с коэффициентом 6.60 по линии Parimatch.

6 декабря, вторник