Во вторник, 6 декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором будут играть национальные сборные Португалии и Швейцарии. Матч пройдет в Лусаиле (Катар) на поле стадиона «Лусаил Айконик», начало – в 21:00.

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Португальцы выиграли свою группу, победив в стартовых турах Гану (3:2), Уругвай (2:0) и уступив в последнем туре Южной Кореи (1:2). Последний факт выглядит довольно странным, поскольку прямо сейчас сборная Бразилии уничтожает корейцев в своем матче. Швейцария минимально победила Камерун, также минимально уступила Бразилии и выиграла в решающем матче в Сербии (3:2), что позволило швейцарцам занять второе место в своей группе. Очевидно, что фаворитами в игре будут Роналду и компания. Хотя, может, главный врач какого-то кантона опять что-то придумает с коронавирусом?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Португалия – Швейцария в украинской версии сайта.