В понедельник, 5 декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Бразилии и Южной Кореи. Матч пройдет в Дохе (Катар) на «Стэдиум 974», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

После побед над Сербией и Швейцарией бразильцы обеспечили себе место в плей-офф и в заключительном туре группового раунда полурезервным составом уступили Камеруну. Несмотря на неожиданное поражение от африканцев, селесао заняли первое место в группе G. Южная Корея вышла в 1/8 финала со второй позиции группы Н. Вырвав победу в компенсированное время у Португалии, «красные дьяволы» набрали одинаковое количество очков с Уругваем, но опередили конкурентов за счет большего количества забитых голов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Южная Корея, за которой можно следить в украинской версии сайта.