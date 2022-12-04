Бразилия – Южная Корея. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира в Катаре
В понедельник, 5 декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Бразилии и Южной Кореи. Матч пройдет в Дохе (Катар) на «Стэдиум 974», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
После побед над Сербией и Швейцарией бразильцы обеспечили себе место в плей-офф и в заключительном туре группового раунда полурезервным составом уступили Камеруну. Несмотря на неожиданное поражение от африканцев, селесао заняли первое место в группе G. Южная Корея вышла в 1/8 финала со второй позиции группы Н. Вырвав победу в компенсированное время у Португалии, «красные дьяволы» набрали одинаковое количество очков с Уругваем, но опередили конкурентов за счет большего количества забитых голов.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Южная Корея, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Александра Усика остался недоволен увиденным
Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Чисора