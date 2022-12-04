Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Южная Корея. Текстовая трансляция матча
Чемпионат мира
Бразилия
05.12.2022 21:00 - : -
Южная Корея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 20:40 |
184
0

Бразилия – Южная Корея. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира в Катаре

04 декабря 2022, 20:40 |
184
0
Бразилия – Южная Корея. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Бразилии и Южной Кореи. Матч пройдет в Дохе (Катар) на «Стэдиум 974», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

После побед над Сербией и Швейцарией бразильцы обеспечили себе место в плей-офф и в заключительном туре группового раунда полурезервным составом уступили Камеруну. Несмотря на неожиданное поражение от африканцев, селесао заняли первое место в группе G. Южная Корея вышла в 1/8 финала со второй позиции группы Н. Вырвав победу в компенсированное время у Португалии, «красные дьяволы» набрали одинаковое количество очков с Уругваем, но опередили конкурентов за счет большего количества забитых голов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Южная Корея, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Гарри Кейн удвоил перевес Англии над Сенегалом
ВИДЕО. Быстрая атака. Хендерсон открыл счет для Англии в игре с Сенегалом
Англия – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
сборная Бразилии по футболу сборная Южной Кореи по футболу ЧМ-2022 по футболу Бразилия - Южная Корея текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Бокс | 04 декабря 2022, 11:40 2
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»

Промоутер Александра Усика остался недоволен увиденным

Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Бокс | 04 декабря 2022, 00:33 3
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута

Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Чисора

Еще один национальный рекорд. Гризманн надолго запомнит матч с Польшей
Футбол | 04.12.2022, 19:40
Еще один национальный рекорд. Гризманн надолго запомнит матч с Польшей
Еще один национальный рекорд. Гризманн надолго запомнит матч с Польшей
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Бокс | 03.12.2022, 22:15
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Беринчик победил француза по очкам и завоевал пояс чемпиона Европы EBU
Контиолахти-2022. Симон выиграла преследование, украинки провалили гонку
Биатлон | 04.12.2022, 15:51
Контиолахти-2022. Симон выиграла преследование, украинки провалили гонку
Контиолахти-2022. Симон выиграла преследование, украинки провалили гонку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Дерек Чисора
03.12.2022, 22:40 5
Бокс
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
04.12.2022, 03:00
Бокс
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
ФОТО. Эмоции взяли верх. Игрок сборной Уругвая ударил директора ФИФА
03.12.2022, 05:45 10
Футбол
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 20
Футбол
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
03.12.2022, 11:28 10
Футбол
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
ВИДЕО. В образе солдата ВСУ. Денис Беринчик вышел в ринг
03.12.2022, 21:31 5
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 08:00
Биатлон
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
03.12.2022, 19:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности